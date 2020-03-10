付不出600元遭譏白嫖　遊民悶殺流鶯二審判無期徒刑

▲遊民不滿遭流鶯譏白嫖，爭吵後悶殺流鶯。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

新竹遊民莊進財，與周姓流鶯發生關係後，不滿周女經常譏笑他付不出600元的夜渡資，被說是白嫖，最後暴怒，痛毆周女，最後更拿枕頭悶死她。一審認定莊男犯殺人罪，重判無期徒刑，案經上訴，高等法院二審審理後，10日駁回上訴，仍判莊男無期徒刑。可上訴。

判決指出，有竊盜、強盜、妨害性自主等多項前科的莊男（54歲），平日居無定所。他去年3月間在新竹市的公園內，認識62歲的周姓流鶯。隔了一週，莊男又在公園內巧遇周女，2人相談甚歡，周女直接邀請莊男到自家飲酒，2人酒後性交易，莊男還多加時1小時。

事後周女要求交易費用600元，但莊男僅有150元，雙手一攤說「明天我工作領到錢，再補給你」，周女不滿，直說自己被白嫖，要莊男拿出錢來，還口出三字經，諷刺地說「真不知你家人是怎樣教育你的！」莊男暴怒，揮拳痛毆周女頭部與臉部，直打到周女滿臉是血才停手；但周女還有氣息，莊男一不做二不休，拿出枕頭悶死周女，為了怕被發現，還拿兩床棉被蓋住屍體，再騎腳踏車逃離現場。

案發後一週屍臭外漏，警方獲報後展開追查，鎖定莊男犯案，隨即在新竹城隍廟旁逮捕路過的莊男。莊男坦承因酒後遭對方辱罵，一時氣憤，無法控制情緒才會犯案。檢方對他依照殺人罪嫌提起公訴。

一審法院審理時，莊男坦承犯案，但法院認為，莊男有多次入監紀錄又經假釋寬典，卻不知反省珍惜，顯見他對法律刑罰反應薄弱，不應輕縱；另外他犯案後也未獲被害人家屬諒解。因此一審院認為他有與社會隔離之必要，重判無期徒刑。案經上訴，二審高等法院審理後，駁回上訴，仍將他重判無期徒刑。可上訴。