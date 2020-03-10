促轉會任務5月將到期　蘇貞昌：我會同意再延長

▲行政院長蘇貞昌、促轉會代理主委楊翠備詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

促進轉型正義委員會任務將在今年5月到期，行政院長蘇貞昌10日表示，轉型正義誠如他一再所說，幾十年國民黨威權統治的不公不義，要用兩年的時間翻轉實屬困難，也因為兩年沒辦法完成促轉工作，他將會依照《促進轉型正義條例》，促轉會報上來時，將會同意再延長。

行政院長蘇貞昌10日率領行政團隊赴立法院進行施政報告備詢，民進黨立委范雲質詢時問蘇貞昌，若在行政院100個施政目標中，會將轉型正義排在第幾，蘇貞昌則回應「很難說排第幾名」，但自己一輩子都在為促轉努力、為民主自由盡力，「我很感謝有那麼多前輩犧牲在前面，我們今天才能站在國會殿堂上，為人民做事」。

蘇貞昌說，要讓未來世代有更寬廣的空間，不讓民主自由被犧牲、國家被併吞，都要繼續努力，至於次序「很難說哪個先、哪個後，但始終不放棄」。

▲民進黨立委范雲。（圖／記者屠惠剛攝）



范雲也提到，促轉會自前年底就傳出缺額，依法要有九位委員目前還缺四位，性別比例也不符合《促進轉型正義條例》，男性的比例過低，包括目前的代理主委楊翠也是女性，詢問蘇貞昌對於未來的新任主委是否有口袋人選或標準。

蘇貞昌則表示，轉型正義誠如他一再所說，幾十年國民黨威權統治的不公不義，要用兩年的時間翻轉實屬困難，促轉會成立後確實發生一些事情，我們也發生一些犯錯、不應該的事，雖然性別比例不符合促轉條例，但是現在主委是女生。

此外，蘇貞昌也說，因為因為兩年內沒辦法完成促轉工作，他將會依照《促進轉型正義條例》，促轉會報上來時，將會同意再延長。

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