妻賣檳榔養家夫綠帽飛醋53刀殺妻　二審重判12年獲交保

▲殺害妻子的呂男，二審仍判刑12年8月。（圖／記者游芳男攝）

記者吳銘峯／台北報導

宜蘭縣頭城鎮呂姓男子懷疑大陸籍配偶王姓妻子另結新歡，去年8月6日七夕情人節前夕，他竟持水果刀朝猛刺妻子50餘刀，刀刀致命，妻子當場身亡，呂男事後逃竄至桃園仍被警方逮捕。一審將他重判有期徒刑12年8月，案經上訴，高等法院二審11日仍將他判刑12年8月，由於呂男中風，高院裁准他30萬元交保。可上訴。

判決指出，有毒品、竊盜等前科的呂姓男子（61歲），與小他20歲的王姓妻子結婚多年，育有2名女子。呂男因為中風身體不好，長期失業，都由妻子賣檳榔維持家裡生計，因此夫妻感情長期不睦，常常吵架，妻子因曾遭家暴被列為高風險家庭。

而案件發生於去年七夕前晚，8月6日晚間，呂男懷疑妻子另結新歡，先到妻子經營的檳榔攤理論，回到家後2人再度爭吵，吵到不可開交，妻子執意離婚。呂男更不滿，衝到1樓拿出20公分長的水果刀，就朝妻子頸部、胸口、背部等要害猛刺多刀，妻子渾身是血，倒臥在血泊之中，呂男則趁亂逃逸。2人18歲的長女深夜返家後，見房間滿是血跡才驚覺母親受害，報警處理。警方鎖定呂男的行蹤後，在桃園地區逮捕呂男，帶回宜蘭偵訊。檢方依照「家暴殺人罪」提起公訴。

一審法院審理時，呂男坦承殺妻，但辯稱受到妻子刺激，又執意離婚，他才非常生氣，不斷朝妻子背、胸猛刺，不知道刺了多少次，但至少刺了2分鐘才停。而法醫勘驗，死者頭頸、胸腹均遭刺傷，多達53刀，法院因此認為呂男致死意圖明顯，具有殺人故意。但因事發後女兒求情，不希望父親老死在獄中，因此法院僅將呂男判刑12年8月、褫奪公權6年。

案經上訴，高等法院審理後，二審於11日宣判。高院駁回呂男上訴，維持12年8月的刑度。由於呂男中風，請求交保，高院還裁准他30萬元交保。本案可上訴。