雷皓明／真人版《長腿叔叔》就算為小孩好也恐犯和誘罪

▲唆使未成年者離家出走，即便是為了孩子好，也可能觸犯和誘罪。（圖／CFP）

不知道大家看過《長腿叔叔》的故事嗎？內容是一個善心人士贊助小女孩念書。但如果不僅僅是贊助金錢，甚至進一步提供住宿，或是唆使、幫助未成年人離家出走，會有什麼樣的法律責任呢？

去年在日本就發生一樁離奇真人版《長腿叔叔》事件引發討論。一名男子利用網路涉嫌誘拐兩名未成年蹺家少女，並提供她們伙食、住處，也能自由上網及用手機，也可以自由進出，但他唯一的要求，是要少女好好學習房地產知識。這個新聞一出，大家正反評價不一，更有人表示：「他不僅提供了讀書環境、供應三餐，還順便幫忙未來的就業輔導，根本是『長腿叔叔』的存在。」

另一個例子是發生在台灣。有對夫妻離婚後，把女兒的親權（俗稱的監護權）歸屬給母親，但父親為了孩子的教育，沒經過母親同意，就把女兒帶到美國去就學並取得綠卡。後來前妻到美國要帶回女兒，並對丈夫提告涉及略誘罪（依法律貴定，16歲以下者就算是自願也算是略誘）。

脫離家庭要怎麼判斷？

依照刑法第240條規定：「和誘未滿二十歲之男女，脫離家庭或其他有監督權之人者，處三年以下有期徒刑。」在這樣的規定下，前面兩個例子在我國的確有可能會成立和誘或略誘罪。而是否成立的重點在和誘罪中規定的「脫離家庭」要怎麼判斷？

法院見解認為，必須要有「使被誘人脫離家庭之意思」才會成立犯罪。然而，和誘罪經常發生在離家出走的案例中，常見出自於被誘人自己的意思。那「自願」離家，是不是就不會成立和誘罪呢？這時還要判斷和誘人是給予其什麼程度的協助。

舉例而言，如果被誘人出於自己的意思離家出走，借住在男女朋友家，而這時候男女朋友只是沒有積極反對、也沒有阻止被誘人跟家庭聯絡的話，那法院認為不會構成和誘罪。但如果給予幫助，譬如幫忙介紹工作、勸說附和，或是提供協助而讓被誘人放棄回歸家庭，那麼法院認為就構成和誘罪（高等法院107年上訴字第3702號、106 年上訴字第 1045 號刑事判決）。

和誘罪的反思

其實，和誘罪是出自於大清新刑律，考量當時的時空背景為了避免被迫簽字為奴、人口販賣而訂定的法規，然而現在這項罪名大部分處罰的對象，已經跟當時立法時大不相同，需要重新思考不合時宜、條文內容太過陽春的問題。

而一開始提到的爸爸把小孩帶到美國就學的案例，目前審理的法官也已經停止訴訟程序，聲請大法官解釋，就讓我們期待後續的發展吧！（本文轉載自律師談吉他粉絲頁）

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●雷皓明，喆律法律事務所主持律師，著有《一不小心就被吉》。以上言論不代表本公司立場。