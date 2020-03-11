見剛上公車…她「一動作」讓乘客狂喊：夾好深、好緊！　怒求償120萬

▲乘客控訴遭公車門夾腳，怒求償120萬餘元。（示意圖／翻攝自Pixabay）

地方中心／台北報導

一名乘客控訴，2017年7月間搭乘客運時，女司機竟然沒有確認乘客完全上車後，就將車門關閉並啟動車輛，害她的左腳遭夾傷，讓她痛得當場大叫，所幸其他乘客也出聲，女司機這才再度開啟車門，事後她決定向女司機及客運公司提告求償120萬元。法院判司機及公司應連帶賠償乘客10700元，全案目前上訴高院審理中。

乘客主張，2017年7月14日下午近4時，她在新北市深坑區一處站牌搭公車，孰料，她右腳才剛踏上公車前門第一台階，左腳尚未完全踏進公車內，女司機就將車門關閉，當場夾傷她的左腳踝，經她及其他乘客呼叫後，女司機這才再度開啟車門讓她上車，事後她因左腳無力跌倒，導致骨折，決定求償包括醫療、交通、看護、精神撫慰金等共120萬2179元的費用。

但女司機及客運公司辯稱，從監視器畫面可知，車門並未夾到任何物體，就算有最多也是衣角，且從畫面中可知，車門中間並無縫隙，重新開啟車門時也是從完全緊閉的狀態打開，沒有夾到乘客的左腳踝，且當時乘客的診斷證明書所寫是「左踝挫傷」宜休養3天，男乘客之後骨折與車門事件並無關聯。

法院查看監視器畫面發現，事發時乘客先將行李放在階梯上，伸出右腳踏上第一階梯，公車車門開始關閉，乘客接著踏上第二階梯，公車車門完整關閉時，乘客衣尾遭車門夾住，接著公車門重新開啟，乘客身體向左後方傾斜，將左腳退回第一階梯，最後拉住扶桿走上階梯。

在這段期間，乘客曾大叫腳夾住了，並怨車門關太快，面對女司機詢問情況，她怒回「當然有怎樣阿，我這隻腳本來就受傷了，現在夾到這裡，你看破皮都夾出來了」，女司機表示自己只有看到另外2名乘客，女乘客則強調，「有啦，我在後面啦！我一開始就在後面，你看夾的好深阿，夾的好緊，妳看，幸好他們叫。」

台北地方法院勘驗各項事證後認為，因為女司機的疏失，導致乘客左腳踝挫傷，判女司機及客運公司應連帶賠償乘客10700元。全案目前上訴高院審理中。

我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

17歲電眼妹3天沒睡…6男揪開毒趴「輪流玷汙+拍裸照」！清潔工見暴斃裸屍嚇壞



獨／一家都與海有關...爸媽開公司全力栽培 29歲引水船員命喪大海



壞壞到一半暴斃…小三想脫罪喊「硬不起來」！正宮氣炸護雄風：他表現非常好