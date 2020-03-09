通勤族留意！　研究：新冠病毒可在密閉車廂傳播4.5公尺、存活30分鐘

▲搭乘大眾運輸時應注意防護。（圖／記者李毓康攝）

記者陳政錄／綜合報導

新冠病毒傳播力強，建議搭乘大眾運輸時戴上口罩！近日大陸爆發一起共乘公車，13人聚集性感染的疫情，為此，大陸中華預防醫學會等機構進行研究後發現，在密閉空調車廂內，病毒傳播距離最遠可達4.5公尺，且至少在30分鐘內可漂浮於空氣中，導致人員感染發病。

該研究題目為《一起在公共交通工具內氣溶膠傳播的新型冠狀病毒肺炎聚集性疫情流行病學調查》，由中華預防醫學會主辦的《實用預防醫學》在近日對外公開發表。

▲日前台灣案32確診外籍看護，搭乘藍38公車畫面曝光時，曾經引起民眾擔憂。（圖／翻攝自大都會公車業者監視器畫面）

研究對湖南省一起乘坐公共交通工具，引發的聚集性疫情進行研究。其中，病例A於1月22日中午，乘坐49座全封閉空調客運巴士，他們發現，病例A與車上最近的一例被感染者（病例E）之間距離不足0.5m，與最遠的一例被感染者（病例G）之間距離約為4.5m，透過排查，判斷新冠病毒在密閉環境，有氣溶膠傳播的可能。

調查認為，病毒傳播距離在空調、封閉式空間的影響下，有可能超越目前認為的飛沫傳播距離（通常為1公尺內）。

其次，病毒在車廂內，能使人感染發病的有效存活的時長，可能不低於30分鐘。研究指出，該輛巴士曾經在乙地停留30分鐘後返回甲地，而病例A在乙地下車後，一名登車前往甲地的病例J，經排查也證實是在此期間發病。

因此研究建議，搭乘公共交通工具時，民眾應做好個人防護，同時保證公共交通工具內的換氣和新風量，做好車廂內的清潔消毒。

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