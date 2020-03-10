獨／一家都與海有關...爸媽開公司全力栽培　29歲引水船員命喪大海

▲▼台北港貨輪撞引水船釀2死。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

台北港9日晚間發生一起意外！一艘貨輪21時左右進港時，不慎撞上另艘引水船，導致楊姓船長、李姓船員落海，其中李男雖經送醫搶救仍不幸身亡，稍早船長的遺體也被尋獲。據了解，李男父親為一名船長，媽媽則是漁會代表，一家都從事與海相關工作，兒子卻命喪大海，令人不勝唏噓。

回顧事發經過，9日晚間9時左右，一艘船名為騏龍的貨輪正要進港，卻不慎撞上另一艘名為永華6號的引水船，導致59歲楊姓船長以及29歲李姓船員當場落海。警消、海巡人員獲報到場救援，在翻覆的引水船內救出已無生命跡象的李男，緊急將他送往淡水馬偕醫院救治，雖經數小時的搶救，但李男仍在深夜11時宣告不治。

10日凌晨0時31分搜救隊將翻覆飲水船吊掛上岸，但仍未發現楊姓船長蹤跡，直至上午8時許，才在台北港碼頭附近尋獲楊男，但已明顯死亡，詳細事件發生原因及經過，仍有待警方進一步調查釐清。

據了解，在這起事故中喪命的李男家庭富裕，父親擔任船長，母親則是漁會代表，李男自文化大學畢業後，父母便開公司讓他學習相關技能，可說是家中全力栽培的對象，為未來繼承父母衣缽做準備，孰料，卻因一起撞船事故喪命，令家人無法接受這悲痛事實。

▲撞船事故中喪命的29歲李姓船員。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲台北港貨輪撞引水船，船長稍早找到了。（圖／記者陳以昇翻攝）

我沒有遲到，是時間遲到了！

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