清明連假只賣對號座！半小時「狂銷24萬張」　高鐵：規劃二次增班

▲高鐵清明連假僅售對號座。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

因應新冠肺炎疫情，台灣高鐵公司日前宣布，清明連假停售自由座車票，改為全車對號座，4月1日到6日共加開184班次列車，今（5）日凌晨0時開賣。高鐵公司指出，開賣後5分鐘即售出7.4萬張、半小時售出24.3萬張車票。高鐵公司表示，將積極規劃二次增班。

台灣高鐵清明假期疏運規劃加開184班次列車（南下79班、北上105班），總計6天提供1,050班次列車、103萬8450個座位的旅運服務。為避免疫情擴散，高鐵公司清明連假期間停售自由座車票。

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高鐵公司指出，今日開賣後，前5分鐘系統即成功完成7萬4千餘張車票訂位、15分鐘內完成16萬2千餘張訂位30分鐘內完成24萬3千張訂位，截至今(5)日上午8時止，總訂位數已達約30萬張。

▲高鐵自由座車廂搭車人潮。（圖／記者李宜秦攝）

高鐵公司提醒，已完成訂位之旅客若3天內未完成付款，座位將會釋出，建議尚未購得所需車票的旅客，屆時可再次嘗試訂位。同時，高鐵企業網站已也公布熱銷車次資訊，方便旅客規劃行程。

據官網資料顯示，南下部分，4月1日下午3點後、2日上午7點到中午12點長途車票多已售完；北上部分，4月5日上午10點後長途座位也已賣完。

高鐵公司表示，將持續觀察旅客訂位狀況，積極規劃清明疏運二次增班，並透過各項運能精進措施，將全車隊34組列車做最有效運用，以加強服務旅客。

《ETtoday新聞雲》記者實測，今日準時至高鐵官網搶票，起初出現線上人數過多，無法進入的訊息，在等候數分鐘後，就可順利進入網頁內購票，整體狀況頗為流暢，不過由於線上人過多，搶到票後進入付款網頁則出現當機狀況。