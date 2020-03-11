店員又要崩潰…口罩2.0「超商排隊大打結」？　網：剛好有人買咖啡就GG

▲先前政府於超商等通路釋出600萬個口罩，店員全忙翻了。（圖／記者林敬旻攝）



記者黃可昀／綜合報導

一般人到超商取貨都遇過以下經驗，一個店員去取貨就剩下一個店員在櫃檯，他要負責結帳、做咖啡、微波、代收帳單等工作，常常後面排隊的客人呈現大打結。「口罩實名制2.0」12日就會正式上線，有網友擔心，屆時網購口罩的人變多，來取貨的人潮會讓店員更崩潰。

「口罩實名制2.0」上路後，消費者最快26日能到超商取貨。一名網友在PTT指出，每次去超商取貨的時候，「一個人領貨就要一個店員去找東西了 通常其他人就只剩一個櫃台可以結帳」，如果這時候剛好碰到來繳費的客人，光是刷帳單、數鈔票就讓店員有得忙了，三不五時就上演客人「塞車」景象，「現在連領口罩都要加進來上面這個流程，超商店員會不會崩潰啊？」

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▲店員每天找貨都快眼花，現在又多了一個口罩2.0。（示意圖／記者屠惠剛攝）



部分網友認為，至少到超商取貨拿口罩的人潮是「分散」，不像藥局同一時間開賣，大家集中在同個時間去買，且超商也省掉包裝、過卡程序，應該不至於對結帳效率造成太大影響，「我覺得還好，藥局還是有賣，超商很多不用過卡的程序，領的人時間是分散的。」

還有人建議，既然大家拿的口罩都一樣是3片，乾脆讓店員確認身分證就好，不用分是誰的口罩，「為什麼要找？每個人的口罩都一樣啊」、「口罩放櫃檯不用找，看身份證而已，應該輕鬆很多吧。」

不過，很多網友認為，平常客人就很多的熱門超商屆時會更混亂，「而且最盧的族群一定捨不得7元處理費」、「超崩潰..望著那300份要找出一個人，找完又來一個... 再找一次」、「同時來10個找口罩、3個網購、3個咖啡、3個繳費、3個微波，然後再3個插隊買菸的，我一定走人」、「超商店員什麼時候不崩潰的？」

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