武漢包機華航169人有嬰兒　安排入住檢疫所1樓「家庭房」

▲武漢台商專機返台，台商穿隔離衣搭車離開。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

滯留湖北361國人在昨晚11時37分、今晨04時08分，分別搭乘華航、東航班機抵台，目前已全數入住北部3檢疫所進行14天隔離。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今（11）日表示，華航回台班機中，許多乘客都是以家庭為單位，因此檢疫所多安排在一樓，也開設家庭房供使用。

陳時中表示，撤僑中間有很多波折，時間也有所延宕，雖然雙方認知有落差，但因為「有心」，最後還是促成此事，不過溝通的困難非常多，最後一哩路還是很長。

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▲陳時中表示，這批回來的台人當中沒有陸配。（圖／記者呂佳賢攝）

第二批包機中，華航檢疫169人，10名醫護人員跟著華航回來，華航班機中，有許多都是以家庭為單位，還有在襁褓中的嬰兒，因此在檢疫所安排中，還是盡量安排在一樓，也開了家庭房供使用，但如果沒有需要特別被照顧的情況，還是要單獨隔離。

針對此次包機，我國安排13位醫護人員（4位醫師及9位護理師）前往，以確保登機、飛航期間之防檢疫作業與人員照料工作得以嚴謹周全。此外，亦安排救護車10輛及遊覽車22輛於桃園機場待命，以協助返台旅客就醫後或載往集中檢疫所。

▲武漢包機返台。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，登機前，分別由華航及東航人員以「發燒或具嚴重呼吸道症狀者，無法上機」原則執行檢疫，其中華航共載送169人、東方航空共載送192人。

旅客抵台下機後，經醫師進行健康評估，均無須後送，故統一由交通車載送國內3處集中檢疫所進行14天隔離檢疫。此次機場檢疫及工作人員共356人均著安全防護裝備，民眾行李亦統一消毒處理。

▲指揮中心表示，這批包機回台灣的旅客儘量採一人一室的方式隔離。（圖／記者呂佳賢攝）

指揮中心指出，這361名返台旅客將於48小時內完成採檢，並以「一人一室」為原則完成14天隔離檢疫，每日需監測兩次體溫，如發現發燒、呼吸道症狀或身體不適時，立即依規定後送就醫，檢疫所也會提供口罩等相關防護裝備供檢疫者及工作同仁使用，集中檢疫者不能外出，且活動範圍以檢疫房間為主，與附近居民不會有接觸，請民眾放心。