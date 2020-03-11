網友「一招」三分鐘釣出唐鳳　本尊親回：就這樣被你「增幅」

▲唐鳳。（圖／翻攝自唐鳳臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

政委唐鳳開利用大數據解決口罩之亂，受到國際媒體關注，日本媒體更封她為「天才IT大臣」。最近在推特上也掀起一波「召喚唐鳳」的熱潮，沒想到真的釣出唐鳳前來留言按讚。

唐鳳對於國家數位產業發展貢獻眾所皆知，去年甚至有網友戲稱，跟唐鳳開會前必須要用「鋁箔紙包住頭」，避免被唐鳳精神控制。

結果唐鳳以一篇科學報導回應該網友，「MIT的幾位朋友經過實驗，發現鋁箔紙不但無法阻擋電磁波，對特定波段還有作用」，令許多網友又驚又喜。

▲網友召喚唐鳳。（圖／翻攝推特）



最近，有一名網友在推特上PO出一張用鋁箔紙包投的照片表示，「召喚唐鳳，我準備好了」，隨後唐鳳立刻回應「就這樣被你增幅，今天到此為止囉，晚安XD」，嚇的網友留言，「居然三分鐘就被偵測到！！！是誰說鋁箔紙有效的啦氣氣氣氣，委員您辛苦了趕緊休息。」

這篇回應吸引許多網友留言朝聖，「好想被腦波控制」、「我也被腦波控制來了」、「被唐鳳增幅了」、「有神快拜」。

唐鳳透過大數據開發，讓民眾可以透過網路方便查詢口罩，受到許多好評，有網友在推特發問領不到口罩，唐鳳也會親自回應如何查詢。

▲網友召喚唐鳳。（圖／翻攝推特）

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