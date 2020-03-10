日本組40人跨部會「口罩小組」　統一調度政府採購的口罩

▲日本口罩短缺一罩難求，政府組成了跨部會口罩小組統一調度口罩。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

日本內閣官房長官菅義偉10日表示，已經組成一個40人「跨部會口罩小組」，作為政府面對新冠肺炎（COVID-19）的新措施，主要由厚生勞動省、經濟產業省、總務省等單位構成，口罩小組的主要功能，在於統一調度政府單位採購的口罩。

根據《每日新聞》報導，菅義偉說，跨部會40人口罩小組將統一調度口罩，將來由中央政府或自治體購買口罩並確保優先分配給養老院、醫療機關等。

菅義偉表示，中央政府將優先供應1500萬片醫療用口罩給醫療機關，以及2000萬片可多次使用的布口罩給照護設施等，中央政府將與自治體協調，訂出分配口罩的方針。

▲日本內閣官房長官菅義偉。（圖／達志影像／美聯社）



菅義偉還說，政府擁有約743萬個庫存口罩，正在考慮將它們提供給私營部門。

日本厚生勞動省2月21日要求各地(都道府縣)的衛生相關單位調查高齡者設施等的口罩及消毒用酒精缺貨的情況，也呼籲自治體將儲備的口罩釋出。

日本政府於1月28日要求口罩業者趕工增產，並擬定支援對策讓業者增添設備增產。菅義偉曾表示，預估3月可以達到「月產口罩約6億片」的產量。

日本政府也根據國民生活安定緊急措施法的政令，本月15日起禁止轉賣口罩，違者將受罰，儘管日本政府呼籲民眾不要搶購、囤積口罩，但市面上還是出現口罩短缺的狀況。

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