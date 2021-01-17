▲新冠肺炎醫護人員染疫成群聚，蘇貞昌：拜託國人務必繃緊神經。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

行政院長蘇貞昌17日上午率領交通部長林佳龍到基隆視察「基隆港東三、東四旅運設施增建工程」，市長林右昌全程陪同，蘇貞昌被媒體問到，全世界受新冠肺炎疫情衝擊，許多國家實施鎖國、封城、宵禁，甚至於禁止集會，他說，臺灣真的是非常不容易，拜託大家務必繃緊神經，尤其年關將近，一定大家要通力合作，出入群眾場合、各種聚集還是以防疫為先。

蘇貞昌回應媒體詢問時表示，「全世界受新冠肺炎疫情衝擊，已經超過9300萬人確診，超過200萬人死亡，而且第二波、第三波的疫情再起，甚至於還有變種病毒很嚴峻，很多國家實施鎖國、封城、宵禁，甚至於禁止集會，禁止5個人以上聚集；相對臺灣就顯得非常安全，我們反而是在煩惱，要不要辦跨年、能到哪裡去玩，有很多旅遊區爆滿。」

蘇貞昌表示，但正因為長期我們防疫做得好，是全體國人同胞大家舉國上下，人民、政府通力合作，才能有這個安全的成果，但久了難免就會疏忽，難免就會放鬆。「這一次我們看到醫院的醫師、護理人員為了照顧確診病患，不幸染疫，我們真的可以非常清楚地看到，我們的醫護人員是多麼地辛苦，從事多麼危險的工作，在為不認識的陌生人服務，在為全國人民的安全把關。」

蘇貞昌說，「所以我們應該要全體國人對第一線最辛苦的醫護人員致敬，同時對所有從事防疫工作的人員給予配合，並給他們的家人、家庭溫暖。同時也因為這樣的情形，我們更看出，一點都不能疏忽，一點都不能大意。所以指揮中心已經準備，也要求防疫要趨嚴，還請國人同胞務必要重新嚴格地繃緊神經，一定要密切配合防疫SOP，大家一定要通力合作，把我們已經撐這麼久得來不易的成果守住，千萬不要因為個人的任性或者自己的隨意，而成為破口，或者只為了圖自己的方便，增加醫護人員、把關人員的困難或工作的壓力，還請國人同胞務必珍惜。」

蘇貞昌特別呼籲，在全世界這麼亂、疫情這麼嚴峻的時候，臺灣真的是非常不容易，還拜託大家務必繃緊神經，尤其年關將近，一定大家要通力合作，出入群眾場合、各種聚集還是以防疫為先，特別拜託。

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