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台中高一生騎電動自行車涉水被沖走！　還好自行游上岸

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▲高中生險被溪水沖走，顏莉敏到場會勘。（圖／記顏莉敏服務處提供）

▲顏莉敏到現場會勘。（圖／顏莉敏服務處提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市10日凌晨大雨，造成沙鹿區斗潭路3號旁道路低窪處淹水，一名高中生上午騎乘電動自行車經過時，誤判道路位置和水位，結果人車被溪水沖走，還好會游泳自行游上岸，台中市副議長顏莉敏獲報後趕至現場會勘，除了封閉該路段之外，也已爭取到1千3百多萬元新建橋梁。

▲高中生險被溪水沖走，顏莉敏到場會勘。（圖／記顏莉敏服務處提供）

▲差點被溪水沖走的高中生（戴口罩者），仍然餘悸猶存。

台中市凌晨大雨，造成部份低窪路段嚴重積水，上午5點多，一名高中生騎乘電動自行車行經路段要去上學時，因為天色昏暗，誤判道路位置和水位，不料人車被溪水沖走，所幸高中生會游泳，自行游上岸脫困，否則後果不堪設想。

▲高中生險被溪水沖走，顏莉敏到場會勘。（圖／記顏莉敏服務處提供）

▲水退後的道路。

顏莉敏接到學生家長通知後，立即召集建設局新建工程處、海線工程隊、水利局、沙鹿區公所、龍井分駐所、沙鹿分駐所到場會勘。

▲高中生險被溪水沖走，顏莉敏到場會勘。（圖／記顏莉敏服務處提供）

▲道路兩側雖有柵欄，但得人工操作。

顏莉敏表示，過去她曾爭取在兩側設置警示柵欄，但沒有設置水位感測器，所以柵欄必須透過人工方式操控，由於梅雨季將至，她要求公所短期內必須加裝水位感測器，配合柵欄使用。

▲高中生險被溪水沖走，顏莉敏到場會勘。（圖／記顏莉敏服務處提供）

▲被溪水淹沒的道路。

顏莉敏說，事件發生前，早已經向建設局爭取1300多萬元要新闢橋樑，她要求建設局務必加快招標速度，盡快完工，工程完成前暫時封閉該路段，以確保用路人的安全。

該名高中生心有餘悸的說，上午經過時天色昏暗，一時看不清水位在哪裡，結果人車被溪水沖走，當時溪水淹到頭部，現場沒人可以求救，還好自己會游泳。

建設局表示，該工程將辦理招標，如果順利的話，4月底、5月初動工，工期300個日曆天，預計明年2月完工。

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