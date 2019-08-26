顏清標姪2周前帶媽媽、女友「墾丁度假」　警方解鎖手機釐清死因

▲顏清標姪子在服務處二樓輕生。（圖／翻攝Google maps）



記者林彥臣／綜合報導

大甲鎮瀾宮董事長顏清標28歲姪子顏子禎，26日中午12點半在立委顏寬恒、副議長顏莉敏服務處輕生，現場未留遺書，家人悲痛昨天才一起吃冰，甚至兩周之前才帶媽媽、女友一起去墾丁度假。

顏子禎生前在台中市議會擔任警衛工作，跟他一起工作的同仁表示，顏員長得瘦瘦小小，生活單純，木訥寡言，工作認真，如同宅男一般，生前沒有發現什麼異狀，同事都感到十分震驚、悲痛與不解。

清水警方第一時間表示，初步排除和感情、財務和健康等相關原因，而死者的手機和筆電都有鎖碼，目前正透過各種方法解鎖，嘗試從中釐清死因。

據了解顏清標在家中排行老大，顏子禎的父親則排行老五，多年前車禍死亡，留下2個兒子，由顏清標代為照顧，死者排名老二，住在顏清標的女兒顏莉敏服務處二樓。

根據《中國時報》報導，地方人士說，顏清標共有四個弟弟，大弟顏清通、二弟顏清金、三弟顏清山，四弟於20年前因車禍意外去世，留下2名兒子；顏清標以長兄身份擔負起照顧四弟家庭的兒子責任。子禎退伍後，就從潭子區搬到沙鹿區同住，阿公顏懷對他疼愛有加，暱稱他為「小皮皮」，「小皮皮」個性內向、不愛說話，碰到事情不會向親友透露，到底是何因素？疼愛他的親友長輩到目前都無法接受為何會發生這種事。

