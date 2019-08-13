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兩地25年交情喜迎9月直航　日本鳥取縣議長拜會台中市議長

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▲鳥取縣議長藤繩喜和拜訪正副議長張清照、顏莉敏 。（圖／台中市議會提供）

▲鳥取縣議長藤繩喜和（左）拜會議長張清照。（圖／台中市議會提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市與日本鳥取縣兩地預計9月直航，在直航開通前，鳥取縣議長藤繩喜和等人13日上午拜訪台中市議會正副議長張清照、顏莉敏，雙方會談愉快，藤繩喜和不但邀請張議長參加鳥取縣10月的自行車環縣盛事，明年也會率領1百名成員包機來台中市參加台灣燈會。

▲鳥取縣議長藤繩喜和拜訪正副議長張清照、顏莉敏 。（圖／台中市議會提供）

▲鳥取縣議長藤繩喜和（左）拜會副議長顏莉敏。（圖／台中市議會提供）

日本鳥取縣議長藤繩喜和率領鳥取縣觀光主管機關人員上午到台中市議會拜訪，裕毛屋企業執行總經理謝明達、台中果菜運輸公司董事長賴溪松、大肚區農會總幹事趙信賓陪同。

▲鳥取縣議長藤繩喜和拜訪正副議長張清照、顏莉敏 。（圖／台中市議會提供）

▲鳥取縣議長藤繩喜和（左3）與正副議長張清照、顏莉敏合影。（圖／台中市議會提供）

張清照和顏莉敏熱情接待，歡迎鳥取縣議長藤繩喜和一行人，並致贈台中名產太陽餅及漆器盤，藤繩喜和則回贈日本酒和禮品。

張清照致詞強調，鳥取縣與台中市友誼深厚，雙方在農業、觀光、文教體育上的互動頻繁而友好， 2017年及2018年也簽署了「觀光交流協定」和「友好交流協定」，今年9月份兩地開始直航，除了促進觀光發展，也能加強民間交流。

藤繩喜和表示，25年前原台中縣引進日本鳥取縣的梨穗至今，雙方交流情誼日漸深厚，下個月直航後，雙方往來將更加頻繁，有益觀光及經濟發展。

藤繩喜和指出，為進一步加強交流，明年2月他將帶領1百名成員包機來台中市參加台灣燈會，此外，藤繩喜和也當面邀請張議長參加鳥取縣10月的大型自行車環縣盛事；張清照對於藤繩喜和支持台中的盛情表達感謝之意，也歡迎鳥取縣民眾都到台中觀光，並承諾加強雙方的合作與情誼。

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關鍵字：張清照,顏莉敏

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