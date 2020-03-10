萬丹鄉農會農民排隊搶購肥料　1小時搶光！又是疫情謠言害的

▲屏東縣萬丹鄉農會10日一早出現農友排隊買肥料現象 。（圖／取自屏東縣萬丹鄉交流地臉書，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬丹鄉農會10日一大早就出現農民排隊購買肥料現象，一小時內就被農民搶購一空，有的農友還買不到，有農友將排隊情形上傳地方社群媒體，引發討論。農會人員說，受不實網路消息影響造成，其實生產商台灣肥料公司已日夜加工生產，會滿足農友需求不，會有短缺情形，籲請農友不要囤積肥料，以免得不償失。

▲▼農友排隊、農友駕駛自小貨車或搬運車買肥料。

網路網路傳出新因新冠肺炎影響，中國大陸進口製造肥料的原物料短缺，屆時會造成肥料短缺，引起農民惶恐，先前已從嘉義、雲林等縣引發農民搶購肥料情形。

雖立委、生產廠商台灣肥料公司人員一再出面表示肥料原料來自石化產品，台灣是石化大國，不需靠中國大陸進口，所以受武漢肺炎疫情影響輕微，希望農民不要聽信網路傳言，而且肥料部分原料是礦石，久放會硬化，不好使用，請農民不要囤積。

但由於目前進入一期稻作施肥期間，農民擔心買不到台肥4號等肥料施肥，影響稻作生長、收成，有的農友還是想買到肥料備用，才會心安，因此到處搶買。

今天一大早，萬丹鄉農會台肥4號肥料等進了貨，有不少農友得知消息，一大早就到場排隊，李姓農友更將農友排隊的情況PO上地方社群媒體，指「非常時期，上了年紀早上6點來排隊買肥料，不到1小時，肥料被搶購一空，有些農友買不到」，引來討論，農會人員己向農糧署等反映，要求加強供給量，滿足農友需求。

農會人員表示，有的農友種的稻田面積比較大，有的比較少，因此無法限定農友購買肥料數量，但以往有的農友施太重肥料，反而影響稻作收成，剛好利用這次機會，減少施肥。何況肥料不能放太久，加上生產廠商台肥公司日趕工，肥料不會短缺，籲請農友不必囤積肥料，以免得不償失。

有其他農會人員說，肥料原料主要是石化產品，來自中國大陸的並不多，來自印尼、中東等地反而較多，農友不要聽信網路謠言。

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