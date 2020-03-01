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萬丹農友學水產加工卻種草莓　原因竟是不想家人插手

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▲屏東縣萬丹鄉農友許家豪，原是水產食品科系畢業，不想讓家人插手，種植近一分地的草莓 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣萬丹鄉農友許家豪，原是水產食品科系畢業，不想讓家人插手，種植近一分地的草莓 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬丹鄉農友許家豪，原是水產食品科系畢業，到澳洲遊學愛上當地的草莓，家裡雖然務農，但對草莓栽種領域不熟，不會提供「太多」意見，讓他可以專心種近一分地的草莓。

32歲許家豪在澳洲打工學種草莓及藍莓，當地的氣候適合生長，回來台灣後雖幫忙家裏種大黃瓜及菜豆，仍不忘情草莓，4年就種了2分地，由於屏東是高溫氣候，在萬丹可以看到，讓許多民眾感到很新奇。

他說，第一年試種就成功，還開放讓民眾採草莓，但因人手不足，最近減少到1分地，他挑選耐熱品種，10月底種的，11月中就陸續結果，平均兩天採收一回，主要供應網友訂購，次級品則發揮他加工專長，做蛋糕、奶酪及果醬，產期可到4月，不下雨的話可以到5月。

草莓的藤蔓長得很快，平常勤修剪枝條，適當肥培管理，幾乎不灑農藥，以友善方式管理，農藥殘留零檢出，草莓產期結束，再種一輪的青蔥，利用蔥的特性克制疫病產生。

因是裸地種植，結果期常引來大批小鳥啄食，以前會驅趕，現在則放得開，小鳥吃剩下就當作鑑定過的，就是最甜美的果實。雖然種植的面積不大，但除了鮮果外，加工品也很受消費者青睞。

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