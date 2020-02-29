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立院召委選舉下週登場　民進黨團可望「坐8望11」

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▲▼立法院議場一樓、 委員席、主席台、行政院長及官員備詢、發言席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院議場。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院將於3月2日進行委員會召委選舉，民進黨團與國民黨團欲推出之人選皆大致底定，民進黨團在人數優勢之下，於8個委員會至少都能拿下1席，其中在內政、司法法制、社福衛環3個委員會若能與他黨合作取得抽籤機會，則可望順利拿下2席召委。民進黨團書記長鍾佳濱表示，目前在各委員會爭取到第二席是民進黨團的「攻勢」，國民黨團的「守勢」則是確保不要被抽走。

立法院設有8個常設委員會，分別為內政、外交及國防、經濟、財政、教育及文化、交通、司法及法制、社會福利與衛生環境委員會，各委員會設有2席召委，由各委員會委員在每會期互選產生，因召委握有法案排審、安排官員質詢等權力，因此也是各黨團在每個會期的角逐重點。

根據各黨團在26日協調出的委員會名單，民進黨團在各委員會中的席次中最少握有6席、最多則有9席，國民黨團方面則是最少4席、最多6席。各委員會人數介於13人至15人間，也因此民進黨團在各委員會都應至少能拿下1席召委。

此外，在小黨部分，台灣民眾黨團分別在內政、經濟、財政、教育及文化、司法及法制委員會各握有1席，時代力量黨團則在財政、交通、社福及衛環委員會也各有1席，也將成為影響召委選舉藍綠席次的關鍵少數。

在內政委員會部分，民進黨團有9席立委、國民黨團則有5席，若民眾黨立委張其祿與民進黨團合作，由民進黨推出2席召委人選，就能與國民黨團推出的人選「3抽2」，民進黨團若籤運佳可望2席召委全拿。同時，民眾黨立委賴香伶與時代力量立委王婉諭若能在司法法制、社福衛環委員會與民進黨團合作，也都能與國民黨團進行抽籤。

因此，民進黨團除了應能拿下的8席召委之外，若能與他黨合作的狀況下，召委選舉可說是「坐8望11」。

民進黨團總召柯建銘表示，目前8個委員會的召委人選已規劃好，內政委員會為管碧玲、外交及國防委員會為蔡適應、經濟委員會為邱議瑩、財政委員會為莊瑞雄、教育及文化委員會為黃國書、交通委員會為李昆澤、司法及法制委員會為周春米、社福及衛環為委員會劉建國。

國民黨團總召林為洲則說，內政委員會將推出為陳玉珍、國防及外交委員會為呂玉玲、經濟委員會為廖國棟、財政委員會為賴士葆、教育及文化委員會為高金素梅、交通委員會為陳雪生、司法及法制委員會為李貴敏、社福及衛環委員會為廖婉汝。

鍾佳濱表示，8個委員會中的人數最少為13人、最多15人，民進黨團應在各委員會都只能拿下一席召委，若要取得多一席召委，則要跟小黨合作。他說，目前在各委員會爭取到第二席是民進黨團的「攻勢」，國民黨團的「守勢」則是確保不要被抽走。

林為洲表示，國民黨團目前確定可以拿下5席召委，剩下3席要看抽籤結果，最多可以能拿到8席。至於是否會跟民眾黨合作，他則說「籤運要好也要靠自己，所以沒辦法靠他黨」。

民眾黨團總召賴香伶坦言，藍綠黨團總召都有來拜會爭取支持，黨團表達希望未來在議題跟法案可以協助，因此民眾黨團傾向是各委員會議題，決定召委支持對象。

時代力量黨團總召邱顯智則說，時力黨團在召委選舉不會自己推人選，也不可能投給國民黨，但還是要看民進黨推派的人選理念是否相近，若理念不同屆時也不排除選擇不投票，實際狀況黨團還需要再討論。

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