立委陳椒華辦228議題講座　提醒大家反思民主價值的珍貴

▲時代力量立法委員陳椒華及時代力量台南黨部共同舉辦228議題講座，講述228相關事件，提醒大家反思民主價值的珍貴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

今年為228事件73周年，時代力量立法委員陳椒華及時代力量台南黨部共同舉辦228議題講座，講述228相關事件，現場邀請到台灣228關懷總會副會長楊澤民博士，身為228受難者的家屬來講述真實發生個案，提醒大家反思民主價值的珍貴。

時代力量立法委員陳椒華表示，她長期居住在台南，擔任台南黨部主委所舉辦的第一場講座，就邀請到楊澤民博士，她和楊博士認識很多年，知道他長期致力於PM2.5的研究，對中南部的空污改善做了許多努力。而楊博士同時也是228受害者家屬，今日他來為大家講述228，主題是「全體台灣人民都是廣義的228受難者」，因此不只侷限在228的單一事件，還有其他的延伸，希望讓更多人了解當時所發生的事。

台灣228關懷總會副會長楊澤民表示：「全體台灣人民都是廣義的228受害者」，生活在台灣的人民，讀到教科書所提所受之震驚，誰不遭受228大屠殺的影響迄今？希望藉由口述方式讓大家認識228事件，其中提及了「宜蘭媽祖廟活埋事件」，也提及歷史上未辨明的尚有1947年3月8日「圓山屠殺事件」，在圓山倉庫無辜被屠殺的數百位年輕學生，迄今沒有獲得應有的清白。這些事件難以從教科書得知，透過口述方式讓聽眾深知228相關事件的殘酷，反思威權走向民主的不易，更珍惜所擁有的民主自由。

「全體台灣人民都是廣義的228受難者」講座，講述真實且血淋淋個案故事，讓年輕一輩瞭解在那個不算遙遠的年代所發生的荒謬殘酷的壓迫，這些真實的歷史必須被看見、被感知，更需要台灣社會深度反思與深刻了解土地的歷史，才能走出台灣未來的路。

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