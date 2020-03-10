疫情衝擊世界經濟　陸媒假設最悲觀情況「全球GDP增速為1.2%」

▲ 澎派財經新聞指出，疫情在全球蔓延，嚴重衝擊經濟，「悲觀情景下，全球GDP增速只有1.2%。」。（圖／翻攝 澎派新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸新冠肺炎（COVlD-19）疫情開始趨緩，目前其他國家出現蔓延態勢。根據澎派財經新聞分析指出，疫情在全球蔓延，將造成嚴重衝擊世界經濟以及中國經濟，「以悲觀情景下，全球GDP增速為1.2%。」

▲澎派新聞預估悲觀情況，疫情衝擊全球經濟，時間持續時間達到3個月。（圖／翻攝 澎派新聞）

澎派新聞指出，考慮疫情對於服務業和製造業的影響強度和持續時間的差別，假設三種疫情影響強度，結合擴散區域的可能性，在樂觀情況下，2020年全球GDP增速為2.5%，比2019年下降0.4個百分點，中性情況下，全球GDP增速下降為2%，在悲觀情況下，全球GDP增速為1.2%。

另外，疫情衝擊國際情勢的分析中，影響經濟體以及疫情的嚴重程度，以及對服務業和製造業的影響強度和持續時間的差別。澎湃新聞也假設疫情全球擴散的三種情況。樂觀來看，疫情局限於中國、韓國、日本以及目前疫情有暴發趨勢的歐盟和美國，除中國以外，其他經濟體的經濟影響僅局限於服務業，但持續時間較短。中性情況，疫情持續時間增加，對主要經濟體的衝擊從服務業擴大到製造業。「如果是悲觀情況，疫情在全球擴散，且對經濟的衝擊時間持續時間達到3個月。」

▲基於生產法對三種不同情景下，分析2020年全球及主要經濟體GDP增速預測（圖／翻攝 澎派新聞）

全球疫情的蔓延，也加大中國經濟穩定的難度和不確定性。從對經濟增速的影響看，比照08年全球金融危機，疫情的國際擴散將衝擊出口增速，從而拖累大陸GDP增速下降1.0（樂觀）、1.9（中性）或3.0（悲觀）個百分點。如果日韓疫情嚴重，大陸在機電產品、化學製品以及新材料等領域，將受到供應端影響，產業鏈的延伸可能衝擊國內中下游半導體產業、汽車製造業。