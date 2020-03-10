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失業欠債…沒病死先被窮死　湖北人心裡苦「說多了都是淚」

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▲▼武漢肺炎，新型冠狀病毒，湖北封城，湖北封村。（圖／路透）

▲疫情最嚴重的湖北省，大部份城市仍處於封城狀態，有民眾大嘆「完全就是要把人逼瘋的節奏」。（圖／路透）

記者洪菱鞠／綜合報導

中國大陸各地雖然陸續復工，但年前的疫情早已打亂許多人的生活步調，物價高漲但開銷卻沒變少，有人說短短2個月不到就花光了一張銀行卡，而這筆款項原本是計畫去旅遊的退休金。至於尚未完全解封的湖北省，更有民眾大嘆「完全就是要把人逼瘋的節奏」，沒病死但會先被窮死。

根據《美國之音》報導，在上海一家整形醫院做銷售代理，現年28歲的趙先生，原本開心回湖北黃石老家過農曆新年，怎料被疫情困住，雖然幸運躲過病毒，生活壓力卻大到讓他喘不過氣，原本月收入破萬元，2月底某天卻被通知「不用回來上班了」，頓時沒了收入來源，但身上仍背負房貸、車貸加起來約8,000人民幣（約新台幣34,448元）等各種開銷，帳戶卻僅存3,000多人民幣，讓他受訪時頻說「我真的壓力太大了」。

「我真的覺得自己窮到谷底了」，但對於剛失業的趙先生來說，看不到希望才是比貧窮更可怕的事，他在網路上找工作，對方一聽到「湖北」就直接拒絕， 讓他格外感嘆「基本上知道你是湖北的就不要來上班了，就好像自帶病毒似的」，而他現在每天起床後做的第一件事，就是坐在沙發上發呆。

趙先生也提到，周圍很多人和他一樣，還因為物資供應不足，人們被迫去買一些品質低、價格高的食物，導致很多家庭入不敷出。他甚至透露，三天兩頭就能聽到自殺的消息，只是很多被當地壓下來了。

另一位從武漢鋼鐵公司退休的員工則說，她現在每天忙著在各大團購平台比菜價，從封城迄今，她已經花光了一張銀行卡，那原本是計畫去旅遊的退休金，雖然對於物價上漲有點承受不了，但倘若一切平安沒什麼事，日子還算是能過得下去。

不只是一般民眾苦，生意人的感受更深，語帶無奈的說「企業，尤其是中小企業，民營企業苦不堪言，說多了都是淚。」店家眼看著收入停止，但虧損一天比一天多，心情感到很沉重；26歲的武漢居民屠龍（化民）則提到，他父親投資的一家小型企業也面臨倒閉危機，因為當地不允許企業因疫情開除員工，必須按月發薪資之外，社保又沒辦法暫時緩繳，光這一項開支足以壓垮很多中小企業。不過屠龍說，他家的情形還算是好的，即使肉價漲了3倍，還吃得起，對比有個做旅行社生意的親戚，因為疫情損失慘重，已經有了輕生的念頭。

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