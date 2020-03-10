影／習近平一下飛機直奔火神山　「視訊慰問」染病患者、一線醫護

▲習近平赴武漢「火神山醫院」考察。

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家主席、中共總書記習近平10日搭機抵達武漢考察疫情防控，第一個行程就是前往武漢版「小湯山」火神山醫院，視察醫院的運作，並「視訊慰問」染病患者及第一線的醫護人員。

▼習近平透過視訊看望患者。（圖／翻攝新華社。）

根據《央視》報導，習近平一下飛機就專程前往火神山醫院，了解醫院的建設運行、患者收治、醫務人員防護保障、科研攻關等情況，並親切地看望正在接受治療的患者，關心慰問日夜奮戰在抗擊疫情第一線的醫護工作者，勉勵大家堅定信心，戰勝疫情。

從官方公布的影片可以發現，習近平與陪同的官員、軍官全都戴著口罩，且為了安全起見，是以「視訊慰問」的方式看望慰問正在接受治療的患者及第一線的醫護工作者，與國務院總理李克強1月底赴武漢考察的模式類似。

▼習近平透過視訊慰問一線醫護。（圖／翻攝央視，下同。）

習近平在火神山的考察進行到中午，接著他又趕赴武漢市的東湖新城社區，看望居家隔離的社區居民，實際了解社區疫情防控、民眾生活保障等情況，也對社區群眾與防控一線工作人員表示慰問與感謝。

這也是疫情發生後，習近平首次前往武漢考察，從1月23日武漢封城至今起算，已過了48天。此外，有消息指出，習近平還將前往金銀潭醫院、雷神山醫院等地考察。