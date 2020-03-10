圓山遺址設黃信介廣場卡關　北市府決議「先掛牌、不施工」

▲柯文哲2019年11月出席黃信介逝世20周年紀念記者會。（資料照／北市府提供，下同）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲前年承諾將在花博公園設立黃信介紀念廣場，原本預計去年啟用開幕，豈料因花博公園在國定圓山遺址範圍內，提案遭文化部駁回。北市府9日市政會議中決議通過設置「黃信介廣場」案，不進行外部工程施作項目。

副市長蔡炳坤指出，現階段先通過市政會議，用意是先將廣場做指定、命名，之後會安排時間正式掛牌，不做任何設施，至於掛牌時間需要與家屬、黃煌雄先生討論配合，另等待文化部保存再利用計畫通過後，會按照上位計畫再提出北市府計劃。

民政局宗教禮俗科科長林冠伶表示，其實目前沒有具體細部計畫，今天只是確認做這件情，地點沒有改變，但是不會動工也不會施作，之前文化部對設計有意見，這部分都需要溝通，副市長蔡炳坤也帶隊去跟文化部溝通過，對於之前聲波的紀念設置，文資局委員有些意見，以對遺址影響最小的方式做處理。她說，遺址的部分也涉及文化部、文化局，後續會有內部會議。

林冠伶補充，今年先跟鄭南榕基金會合作自由日的推廣活動，原先規劃3月28日親子同樂會，插畫聯展則在月20日開始，但因為疫情，會往暑假延期辦理。