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利用北市府LOGO散播疫情假消息　北市刑大：帳號來自「境外」

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▲▼ 警方追查造假訊息 。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲利用市府LOGO散播假消息，北市刑大朝境外帳號偵辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警局28日接獲檢舉，網路流傳2則冒用台北市政府LOGO散佈假消息，北市刑大獲悉後隨即介入偵辦，初步了解2則留言均來自境外透過跳板傳入，且恐為有心人士申請一次性帳號的惡意行為，目前也正積極追查。

網路流傳2則冒用台北市政府LOGO散佈假消息，其中一則指稱「經過我國科學家的努力， 代號『NC-488W疫苗』，臨床安全性、有效性以驗證通過，現在正在生產！」且聲稱從28日15:00起，自行憑借健保卡到個指定醫院接種疫苗。 

另一則留言則是，武漢肺炎疫情指揮部中心提升一級開設，市政府免費派發口罩，其中該則假訊息則說到「禮拜六上午十一點市政府將在以下幾個醫院向民眾發放愛心口罩，每人限領一片，六十歲以上民眾可領取20片。

其中說到可以領取口罩的醫院包括，台北榮總、中山醫院、台安醫院、仁康醫院、台大醫院、振興醫院，但2則訊息也遭台北市政府否認，認為2則公告完全造假，北市刑大目前也針對訊息來源調查。

北市刑大呼籲，未經查證散佈疫情謠言，足以損害公眾或他人，根據「制定嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條規定，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣3百萬元以下罰金。

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