快訊／北市提升為「一級開設」　柯文哲擔任指揮官

▲柯文哲。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊亞璇／台北報導

因應新冠肺炎（COVID-19），台北市政府副發言人戴于文27日表示，北市府全力配合中央抗疫，27日下午3時台北市應變中心提升為一級開設，並由柯文哲市長擔任指揮官。

戴于文表示，因應武漢肺炎疫情發展，臺北市政府超前部署，全力抗疫，現行「武漢肺炎指示事項」，將提升為「每日疫情會報」，以利市府各單位掌握疫情發展。戴于文也表示，北市府將配合中央指示合作抗疫，並呼籲市民朋友審慎面對，不用過度驚慌

原先北市府應變小組模式因應疫情，由副市長黃珊珊擔任召集人，每週一、三、五開會，如今應變中心開設，由市長柯文哲擔任指揮官，主持疫情應變工作，北市府規劃利用每日上午原本的晨會時段，由柯文哲親自召開疫情會議。

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