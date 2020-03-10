史上首次！國民黨主席江啟臣質詢閣揆蘇貞昌　先互道加油

▲立法院會江啟臣質詢蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

國民黨立委江啟臣9日上任黨主席，10日首度以立委身份，在立法院會質詢行政院長蘇貞昌。蘇貞昌一上台先向江啟臣道「恭喜！加油！」江啟臣則回應，「謝謝！我想行政團隊也要加油，這波疫情還在持續擴大當中，感謝政府團隊在防疫上的努力」，他強調，作為在野黨還是會站在監督立場，希望政府防疫做的確實到位。

接著江啟臣質詢關注疫情相關議題，他先指出昨天美股大跌、美國OPEC減產計畫破局，雙重壓力下全世界包括台灣股市都大跌，昨天跌幅是344點，當國際股市變化、油價、供應鏈斷鏈、消費受影響、失業可能攀升等問題攪在一起，疫情造成的經濟危機是過去沒有見過的，他提醒政府做好因應措施，因為台灣經濟高度依賴外部，包括對岸，若沒做好因應，擔心經濟傷害大於疫情傷害。

江啟臣詢問，面對台股跌勢、全世界股災，若美國情勢沒有改善，加上歐美疫情日趨嚴重，政府有無做好評估？金管會主委顧立雄回應，台股受疫情影響，短期互相連動不可避免，美股大跌來自原油價格，這部分每天會注意台股狀況，市場機制當然要維護，若非理性下跌狀況產生當然會進去，昨天主要是外資大幅賣出，今天開盤看起來在八十幾點左右，這樣的狀況是還好。

江啟臣強調，已經在實體店面、民眾消費上看到幾個現象，很多商品或許台灣能生產，但原料被阻絕，包括藥品、中藥等必須依賴進口，或者台灣自己的生產線短期難以恢復，在疫情衝擊下，旅行、貨運、交通全部暫停，我們就受影響，間接衝擊到我們，因此股市只是櫥窗，背後反映的問題是行政院要好好評估，「第一線防疫很辛苦，但第一線後面的後勤部隊，尤其經濟團隊必須get ready，因為衝擊遠超乎我們想像。」