上班首日現身立法院報到　洪慈庸：沒有規劃加入民進黨

▲立法院長顧問洪慈庸報到。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

無黨籍立委洪慈庸征戰2020立委連任失利，日前獲立法院長游錫堃的邀約，將出任立法院機要顧問一職。洪慈庸10日上午赴立法院報到，她表示目前最重要的就是把現行的工作做好，其他部分自己到目前沒有任何規劃，也沒有加入民進黨的計畫，並強調不管是擔任立委還是顧問，「大家叫我慈庸就好」。

洪慈庸年初角逐台中市第三選區（后里、神岡、大雅、潭子）立委連任失敗，上月經游錫堃獲聘立法院長機要秘書一職，引發外界一片譁然，儘管外界以「洪酬庸」來譏諷洪慈庸重返立院，不過游錫堃日前受訪時仍強調，機要缺不算酬庸。

洪慈庸10日上午赴立法院報到，外界也好奇接任顧問一職是否由交通部長林佳龍推薦。洪慈庸受訪時表示，其實是游錫堃自己向她提的，之前就跟游錫堃有些接觸，游錫堃也覺得雙方有互補的期待，所以在游錫堃提出邀請後，自己在思考了一段時間後也非常感謝院長給她這個機會，也願意以不一樣的身份回到立法院努力。

至於花了多久的時間決定接任，洪慈庸則說大概花了一個多禮拜思考，希望接下工作後，能夠真的協助立法院與游錫堃，真正發揮這職務的功能，自己也經過相當謹慎的思考。

有關游錫堃日前在臉書自爆兩度遭恐嚇，洪慈庸說，就她所知游錫堃不管是臉書、Line等科技軟體都會使用，這部分應該不是太大的問題，可能是資訊落差造成的，未來會協助看有哪些可以溝通協助的地方。

不過外界也關心，未來是否有考慮佈局台中立委選舉，洪慈庸表示，目前最重要的工作就是把現行工作做好，其他部分其實到目前沒有任何規劃，也沒有加入民進黨的計畫。洪慈庸也說，一直以來都叫大家叫她「慈庸」就好，不管是擔任立委還是立法院顧問，「叫我的名字是最親切、直接的方式」。

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