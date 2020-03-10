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口罩實名制2.0開會影片曝光　蘇貞昌：我聽不懂…下句話讓4萬網友狂讚窩心

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記者袁茵／台北報導

為了讓沒時間排隊買口罩的上班族、學生都有更多機會買得到口罩，政府規劃將在本周實施「口罩實名制2.0」，讓大家可以在網路預購、線上付款和超商取貨。蘇貞昌9日在臉書上PO出規劃「口罩實名制2.0」會議影片，只見他在會議中提到，自己不敢外行講內行，所以交給專業的人，引來網友大讚「好窩心」。

無數工程師、業者、幕僚、資安人員都在第一線測試調整口罩實名制2.0的系統，蘇貞昌9日也在臉書上曝光「口罩實名制2.0」會議內容影片，就是希望能夠盡快完成整個購買機制的建置，「當國民需要的時候，政府民間一起組成防疫台灣隊 ，為了防堵武漢肺炎蔓延，政府會繼續守護大家的健康與安全。」

▲▼蘇貞昌公開行政院口罩實名制2.0會議影片。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）

▲蘇貞昌公開行政院口罩實名制2.0會議影片。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）

影片顯示，蘇貞昌在會議中笑著提到，「這一次我是特別來聽…但是聽不懂啦！正因為聽不懂，才要拜託你們，不敢外行講內行。如果各位有什麼要求，希望行政院做的，我就通通答應！拜託部長讓這個做成功！讓它很順、好用，可以成功就好！」

該部2分鐘影片在12小時吸引了44萬次的觀看，4.2萬人按讚，5000多人分享。許多網友們留言大讚蘇貞昌，「交給專業的做就沒錯啦 XD總比一些裝懂的人好....」、「院長很真心的說，他是外行，所以要讓內行的來做，聽到真的很窩心，願意放手，全力支持」、「謝謝你們的努力」、「這效率太扯了！謝謝你們為人民負重前行！」

另外，屏東縣長潘孟安也留言，「謝謝所有台灣隊的努力。」以及立委周春米也大讚，「有院長在，真的安心！」

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▲▼蘇貞昌公開行政院口罩實名制2.0會議影片。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）

▲▼蘇貞昌公開行政院口罩實名制2.0會議影片。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）

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