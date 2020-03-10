　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

幕後／武漢二批包機的防疫SOP！提前一週核酸檢測...避免「確診台商2.0」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼因應武漢肺炎疫情,武漢台商撤僑專機返台,預定執行接駁作業的機棚,專機抵達機棚,武漢包機。（圖／記者李毓康攝）

▲第二批滯留武漢台人包機將由東航與華航執飛。（圖／記者李毓康攝）

記者曾俊豪／台北—武漢連線報導

第二批滯留湖北台人包機預計10日傍晚由華航與東航執飛，若一切順利，將會有470人返台。不過，由於首批包機出現「確診台商」的慘痛教訓，陸方此次準備更顯充分，上週就主動到府核酸檢測，搭乘第二批包機的民眾不僅要「陰性」，今天下午集合上車、抵達機場後、登機前都要再測量體溫確認健康狀況無虞。

《ETtoday新聞雲》上週獨家掌握，滯留湖北的台灣民眾3日開始接到各地台辦的電話，表示會有專人到府做核酸檢測，確認健康情況。當時便傳出，核酸檢測的名單是以有返台需求的人為主，鑑於兩岸對返台人員身份的分歧，檢測工作勢必包含台方以及陸方的名單。

消息人士指出，核酸檢測只是此次包機返台，兩岸攻防的第一步，因為第一批包機回台後，爆出飛機上有一名確診台商。關於台商身份，陸方一直認為，疫情指揮中心不願公布相關資料，顯然其身份「有鬼」。

之後，陸委會發言人邱垂正表明，「滯留湖北的國人都是自行居家隔離，沒有做實際檢測，貿然回台擔心成為防疫破口。」這段話，形同為返台包機設下前提。至於要由華航還是東航執飛，在兩岸各退一步下，得以讓包機成行。

▲▼首批武漢包機乘客結束隔離期、寫感謝信。（圖／湖北台胞返台救援會長徐正文授權）

▲首批武漢包機乘客結束隔離寫感謝信。（圖／湖北台胞返台救援會長徐正文授權）

消息人士指出，第一批包機原定當天下午四點多起飛，不過，省台辦集結滯留的台灣民眾花了許多時間，將近三點才集合完畢，加上要測量體溫等，導致班機最終延誤起飛。

也因此，第二批包機，當地台辦已依吸取經驗，除了讓台方檢疫人員提前抵達外，10日一早，便開始讓搭乘包機的民眾前往機場，「除了武漢當地的以外，還有其他縣市的台胞，都會搭乘大巴到機場集合」，消息人士告訴記者。

至於相關檢疫工作，除了提前一週的核酸檢測，返台民眾集合前，也會測量體溫，填寫健康資訊等，並且要求配戴口罩；抵達武漢天河機場，進入大廳辦理登機手續時，也會再一次進行檢測；最終，再由台方防疫人員出馬檢疫，前後三道關卡，避免讓此次包機470人，出現「確診台商2.0」甚至「確診台商3.0」的個案。

▲▼武漢肺炎，新型冠狀病毒，湖北封城，湖北封村。（圖／路透）

▲湖北宣布封省後，共有千名台灣人滯留當地。（圖／路透）

ET快訊
下周國內油價預估大跌3.8元！4年新低價　史上罕見降幅
路易莎必點飲品…內行答案一面倒「不是咖啡」：相見恨晚阿
快訊／第二批武漢包機出發！今晚8點華航、9點東航返抵桃機
口罩2.0開會影片曝光　蘇貞昌：我聽不懂！下句話讓4萬網友狂
4億富商浴室激戰越傭…手滑傳「緊貼晃動」照給空姐妻　下場慘了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

獨家現場／台商赴武漢機場！巴士「一排坐一人」...出示核酸檢測才可上車

幕後／武漢二批包機的防疫SOP！提前一週核酸檢測...避免「確診台商2.0」

重症像「SARS＋愛滋病」　武漢醫生點出復陽關鍵：免疫系統未恢復

地鐵量體溫脫光原因曝！內褲男：給你們檢查看我美不美？　咬2警釀4人傷

玩沙遭活埋...3夥伴無人發現！7歲小妹獲救已成死屍

封城後48天！習近平首抵武漢考察疫情　將慰問患者、一線醫護

陸2月CPI年增5.2%　豬肉飆升致食品價格上漲21.9%

拚疫情留下1564張空床！　漢江方艙醫院休艙「見證防疫歷史」

2女童19樓墜落喪命...現場照曝光網揭關鍵：竟是「逃生窗」惹禍！

11歲男孩「沒戴口罩」失蹤5天！單親爸快急瘋了　離家出走原因曝光

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

日男讚台灣防疫政策「讓人安心」 支持加入WHO：全世界都該學習

萌貓梳毛「白眼翻到後腦」氣噗噗　表情包get！網虧：需要潤髮嗎？

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

桃園野溪秘境！全台唯一瀑布溫泉 她穿比基尼享受腳底「天然SPA」

WHO專家赴中視察完感動喊話　「全世界都欠武漢人民一份情」

獨家現場／台商赴武漢機場！巴士「一排坐一人」...出示核酸檢測才可上車

幕後／武漢二批包機的防疫SOP！提前一週核酸檢測...避免「確診台商2.0」

重症像「SARS＋愛滋病」　武漢醫生點出復陽關鍵：免疫系統未恢復

地鐵量體溫脫光原因曝！內褲男：給你們檢查看我美不美？　咬2警釀4人傷

玩沙遭活埋...3夥伴無人發現！7歲小妹獲救已成死屍

封城後48天！習近平首抵武漢考察疫情　將慰問患者、一線醫護

陸2月CPI年增5.2%　豬肉飆升致食品價格上漲21.9%

拚疫情留下1564張空床！　漢江方艙醫院休艙「見證防疫歷史」

2女童19樓墜落喪命...現場照曝光網揭關鍵：竟是「逃生窗」惹禍！

11歲男孩「沒戴口罩」失蹤5天！單親爸快急瘋了　離家出走原因曝光

莫拉克風災重創逾十年　林佳龍：南橫公路2022年全線通車

大專棒聯／複賽開打落實防疫　全員量額溫、酒精消毒

研究：病患染疫後「平均5天出現症狀」與SARS相似　14天隔離期合理

外交部：寄460片口罩給7駐館第一線外交官　將追加給3外館530片

美眾議員「醫師連線」致函WHO　要求讓台灣參與5月WHA

獨家現場／台商赴武漢機場！巴士「一排坐一人」...出示核酸檢測才可上車

至尊公主號獲准停靠奧克蘭港　郵輪公司遭佛州夫婦求償100萬美元

雷皓明／真人版《長腿叔叔》就算為小孩好也恐犯和誘罪

30年老引水人曝「3大絕命點」環環相扣！　跨不過即天收：任何事都不可預知

滯留武漢第二批台商今返台隔離　盧秀燕：台中已做好準備

大陸熱門新聞

患者插管病逝！麻醉醫師崩潰哭　同事隔玻璃舉起一張紙

武漢第二批包機　台商證實獲通知

封城後48天！習近平抵武漢考察疫情

疫區護理師許願：給兒梅西球衣　結局讓她嚇傻

美怪陸不給數據防疫　耿爽：中國始終公開透明

為挽留女友...男打給機場「她已確診」

零號病人到底是誰？最新時間點曝

愛情長跑7年！新郎警婚前接到一通電話後「消失了」

登機前狂嗑退燒藥！姐弟中標「義大利逃往北京」…

WHO中國代表：我們很真誠保護台灣人健康

2包機華航、東航執飛　今明載回470人

52小時恐怖活埋　泉州母子獲救

2女童19樓墜亡！現場照曝光網秒懂

玩沙遭活埋　7歲妹獲救已成死屍

更多熱門

相關新聞

口罩實名制2.0會議曝光　蘇貞昌這句話被讚爆

口罩實名制2.0會議曝光　蘇貞昌這句話被讚爆

為了讓沒時間排隊買口罩的上班族、學生都有更多機會買得到口罩，政府規劃將在本周實施「口罩實名制2.0」，讓大家可以在網路預購、線上付款和超商取貨。蘇貞昌9日在臉書上PO出規劃「口罩實名制2.0」會議影片，只見他在會議中提到，自己不敢外行講內行，所以交給專業的人，引來網友大讚「好窩心」。

第二批包機今返台？陳明通這麼說

第二批包機今返台？陳明通這麼說

超市派「衛生紙保全」　防搶購潮

超市派「衛生紙保全」　防搶購潮

二度返台包機若順利　陳明通：研議下一波

二度返台包機若順利　陳明通：研議下一波

疫情升溫 打亂旅遊行程 如何解約退費？｜行動法庭 第55集

疫情升溫 打亂旅遊行程 如何解約退費？｜行動法庭 第55集

關鍵字：

新冠肺炎新冠病毒武漢湖北包機滯留台商華航東航核酸檢測

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥突爆分手周揚青…經紀公司首發聲！

台北男夜衝新竹給大一女友生日驚喜　她正和前任嘿咻

6男揪17歲妹開毒趴「輪流玷汙」！清潔工見暴斃裸屍嚇壞

小彬彬放閃小13歲越南女友！網：旁邊是你阿姨嗎

只丟1塊錢！他海存8桶重破400kg　粗估金額曝光

莉婭認了「我喜歡女生」

姊染新冠肺炎亡　健身教練伴屍24小時求救：我們被拋棄

像颱風天！7縣市大雨特報越晚越冷　下波更凍探10度

JIN「超稀有黑卡」韓網全跪了

即／義大利全國封城！　不准離開居住地

陳綺貞陷不倫戀「近況曝光」！

直擊！移工一入境就被剝2層皮　公務員視而不見

泱泱又被抓包「沒戴口罩趴趴走」

八仙塵爆後停業5年　空拍照曝光

水果家族2大元老還在！香蕉哥哥近況曝

更多

最夯影音

更多
大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒
台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面