幕後／武漢二批包機的防疫SOP！提前一週核酸檢測...避免「確診台商2.0」

▲第二批滯留武漢台人包機將由東航與華航執飛。（圖／記者李毓康攝）



記者曾俊豪／台北—武漢連線報導

第二批滯留湖北台人包機預計10日傍晚由華航與東航執飛，若一切順利，將會有470人返台。不過，由於首批包機出現「確診台商」的慘痛教訓，陸方此次準備更顯充分，上週就主動到府核酸檢測，搭乘第二批包機的民眾不僅要「陰性」，今天下午集合上車、抵達機場後、登機前都要再測量體溫確認健康狀況無虞。

《ETtoday新聞雲》上週獨家掌握，滯留湖北的台灣民眾3日開始接到各地台辦的電話，表示會有專人到府做核酸檢測，確認健康情況。當時便傳出，核酸檢測的名單是以有返台需求的人為主，鑑於兩岸對返台人員身份的分歧，檢測工作勢必包含台方以及陸方的名單。

消息人士指出，核酸檢測只是此次包機返台，兩岸攻防的第一步，因為第一批包機回台後，爆出飛機上有一名確診台商。關於台商身份，陸方一直認為，疫情指揮中心不願公布相關資料，顯然其身份「有鬼」。

之後，陸委會發言人邱垂正表明，「滯留湖北的國人都是自行居家隔離，沒有做實際檢測，貿然回台擔心成為防疫破口。」這段話，形同為返台包機設下前提。至於要由華航還是東航執飛，在兩岸各退一步下，得以讓包機成行。

▲首批武漢包機乘客結束隔離寫感謝信。（圖／湖北台胞返台救援會長徐正文授權）

消息人士指出，第一批包機原定當天下午四點多起飛，不過，省台辦集結滯留的台灣民眾花了許多時間，將近三點才集合完畢，加上要測量體溫等，導致班機最終延誤起飛。

也因此，第二批包機，當地台辦已依吸取經驗，除了讓台方檢疫人員提前抵達外，10日一早，便開始讓搭乘包機的民眾前往機場，「除了武漢當地的以外，還有其他縣市的台胞，都會搭乘大巴到機場集合」，消息人士告訴記者。

至於相關檢疫工作，除了提前一週的核酸檢測，返台民眾集合前，也會測量體溫，填寫健康資訊等，並且要求配戴口罩；抵達武漢天河機場，進入大廳辦理登機手續時，也會再一次進行檢測；最終，再由台方防疫人員出馬檢疫，前後三道關卡，避免讓此次包機470人，出現「確診台商2.0」甚至「確診台商3.0」的個案。

▲湖北宣布封省後，共有千名台灣人滯留當地。（圖／路透）