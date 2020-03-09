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台南學甲傳「內輪差」死亡車禍　騎士最後身影曝光

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記者林悅／台南報導

台南市學甲區中正、中山路口，9日下午發生一起死亡車禍，90歲吳老翁騎機車行經該路口時，疑因「內輪差」與同向右轉大貨車發生車禍，消防局救護車到場時發現老翁已明顯死亡，全案肇事原因及相關責任，正由台南市警學甲分局調查偵辦中。

▲台南市學甲區中正、中山路口發生一起死亡車禍，90歲吳老翁騎機車行經該路口時，疑因「內輪差」與同向右轉大貨車發生車禍不幸身亡。（圖／讀者提供，下同）

▲台南市學甲區中正、中山路口發生一起死亡車禍，90歲吳老翁騎機車行經該路口時，疑因「內輪差」與同向右轉大貨車發生車禍不幸身亡。（圖／讀者提供，下同）

▲台南市學甲區中正、中山路口發生一起死亡車禍，90歲吳老翁騎機車行經該路口時，疑因「內輪差」與同向右轉大貨車發生車禍不幸身亡。（圖／讀者提供，下同）

學甲分局表示，死者為90歲吳姓男子，9日下午3時30分許，騎機車行經學甲區中正、中山路口時，與同向右轉的大貨車發生車禍，吳男人車被捲入貨車下，機車卡在車頭，吳男倒在貨車底盤中間，一動也不動，經通報台南市消防局學甲消防分隊救護車到場救護，救護員發現吳男頭部受創，已無生命跡象，呈現明顯死亡，而交由警方查處。

▲台南市學甲區中正、中山路口發生一起死亡車禍，90歲吳老翁騎機車行經該路口時，疑因「內輪差」與同向右轉大貨車發生車禍不幸身亡。（圖／讀者提供，下同）

61歲肇事羅姓司機酒測值零，他向警方表示駕車自中正路轉入中山路時，突然感覺撞到東西，趕緊煞車停下查看，發現有名民眾倒在車底，羅男說他轉彎時並沒有看到該名騎士。

▲台南市學甲區中正、中山路口發生一起死亡車禍，90歲吳老翁騎機車行經該路口時，疑因「內輪差」與同向右轉大貨車發生車禍不幸身亡。（圖／讀者提供，下同）

警方初步研判，疑是大貨車「內輪差」肇事，除派員現場勘查測繪蒐證外，並調閱相關監視影像進一步釐清案發經過，警方也呼籲大車易有視線死角，用路人請保持距離，避免內輪差問題造成憾事。

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