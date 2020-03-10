武漢2包機華航、東航先後執飛　今明載回470人返台

▲今晚包機將由我華航、大陸東航共同執飛。圖為2月3日晚上首批滯留武漢台人搭東方航空包機返台，於武漢天河機場辦理手續。（圖／徐正文提供）

記者陳政錄／台北—武漢報導

滯留湖北台人第二批包機時間敲定，預計由台灣華航、大陸東方航空10日晚間共同執飛，於今、明先後分送各235人，共470名台商從武漢返回台灣。據悉，此批將包括我指揮中心提出的121人急需返台名單，台灣民眾於昨晚接獲通知後，今早紛紛動身前往機場。

據知情人士透露，此次包機將以兩架航班執飛的方式，運送滯留台灣民眾，華航班機在10日下午載運檢疫人員抵達武漢，經過檢疫後，先由華航載運235名台商返台，預計晚間8時30分抵達桃園機場，接著再由東航再運235名台商回台，11日凌晨0時30分抵達桃園機場。

▲日前因兩岸第二批包機協商未果，滯留台商家屬到陸委會陳情。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，中央流行疫情指揮中心莊人祥表示，相關問題正在持續與對岸溝通中，具體細節於10日下午記者會統一說明。

據台商透露，近日武漢市周邊滯留台灣民眾，紛紛收到台辦通知要進行核酸檢測的消息，接著在8、9日兩天，陸續有人收到通知，請他們準備打包行李返台。以他的友人為例，便在昨晚收到需於今天中午，在所屬武漢各行政區指定地點集合，安排前往機場的消息。

知情人士表示，本次包機將包含台灣向大陸提出的121人急需返台的優先名單，再加上符合老弱婦孺、需要返台就學的子女等條件，一共470人。

據了解，原先大陸方面提出以東航執飛方式，分五批陸續送回全數滯留台商，而我方主張須採「橫濱模式」，由我華航執飛包機，並由我方檢疫人員登機檢疫等，以致雙方自2月3日首批包機返台後，磋商一個多月仍未有結果；日前，武漢台辦方面曾稱，已經向我方提出東航、華航共同執飛模式，因此按照上述安排，可以說是兩岸各退一步，也符合對等精神。

至於剩下約600有返台需求的滯留民眾，包機將於何時起飛，知情人士說，相關協商還在溝通中，也需視台灣的防疫考量和收容能量而定。

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