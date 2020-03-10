陸客抱嬰台灣轉機「自製塑膠簾防護傘罩全身」：回祖國避難　空服地勤看傻

▲男陸客穿著兩件式厚雨衣、戴護目鏡，媽媽穿防護衣、戴護目鏡，撐著自製防護傘罩住她和女兒。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒世界，全球都進入防疫大作戰。最近台灣航空圈就瘋傳一段影片，一對陸客夫妻經台灣轉機，出動「透明塑膠布當簾子」保護2歲女嬰，讓看到的乘客和地勤全傻眼。同機的空服員轉述，女旅客直呼「美國太可怕、待不住了，要躲回大陸避難」、「覺得祖國的疫情控制得不錯。」

根據地勤拍下的影片，這名男陸客全身上下穿著白色防護衣，戴著口罩走在前方，後方的女子則是手拿著一把大傘，傘下還用透明塑膠布當簾子罩住全身，懷裡抱著2歲女兒一路走過去。

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《東森新聞》報導，這對陸客夫妻從洛杉磯經台灣轉機要回中國，兩人從登機開始就是這身「包緊緊」的打扮。同機空服員在IG描述，爸爸穿著兩件式厚雨衣、戴護目鏡，媽媽穿防護衣、戴護目鏡，撐著自製防護傘罩住她和女兒上機。

▲▼女陸客出動「透明塑膠布當簾子」保護小朋友。（圖／東森新聞）

空服員說，女陸客都坐到位子上了還撐著傘，「我們告知她安全旅遊，需要把傘收起來。她還問『真的不能撐傘嗎？我的小孩戴不住口罩』」；女陸客覺得位子很髒還自備防護墊，快15小時的飛行不吃不喝，母女都躲在帳篷裡，爸爸每4到6小時就幫妻女換口罩。

空服員表示，下機前，陸客還換掉女兒的全身衣服，再罩上新雨衣，以為鬧劇就此結束，結果在登機口發現她還有第二把傘，「而且這把還是有開天窗的，我們真的是服了她！恥度破表！」空服員透露，有問對方為何這麼害怕還要搭機，「她說美國太可怕了、待不住了，要躲回大陸避難」、「覺得祖國的疫情控制得不錯。」

不過，航空界人士語重心說，如果這麼害怕就真的暫時先別搭機了。空服職前訓練師蕭老師表示，經證實飛機空氣系統是乾淨，「但說實在，你會不知道旁邊坐誰時，這是比較可怕的。」