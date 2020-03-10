　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陸客抱嬰台灣轉機「自製塑膠簾防護傘罩全身」：回祖國避難　空服地勤看傻

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

自製防護傘！陸客台灣轉機「塑膠簾子罩全身」：回祖國避難　空服員看傻。（圖／東森新聞）

▲男陸客穿著兩件式厚雨衣、戴護目鏡，媽媽穿防護衣、戴護目鏡，撐著自製防護傘罩住她和女兒。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒世界，全球都進入防疫大作戰。最近台灣航空圈就瘋傳一段影片，一對陸客夫妻經台灣轉機，出動「透明塑膠布當簾子」保護2歲女嬰，讓看到的乘客和地勤全傻眼。同機的空服員轉述，女旅客直呼「美國太可怕、待不住了，要躲回大陸避難」、「覺得祖國的疫情控制得不錯。」

根據地勤拍下的影片，這名男陸客全身上下穿著白色防護衣，戴著口罩走在前方，後方的女子則是手拿著一把大傘，傘下還用透明塑膠布當簾子罩住全身，懷裡抱著2歲女兒一路走過去。

請繼續往下閱讀...

《東森新聞》報導，這對陸客夫妻從洛杉磯經台灣轉機要回中國，兩人從登機開始就是這身「包緊緊」的打扮。同機空服員在IG描述，爸爸穿著兩件式厚雨衣、戴護目鏡，媽媽穿防護衣、戴護目鏡，撐著自製防護傘罩住她和女兒上機。

自製防護傘！陸客台灣轉機「塑膠簾子罩全身」：回祖國避難　空服員看傻。（圖／東森新聞）

▲▼女陸客出動「透明塑膠布當簾子」保護小朋友。（圖／東森新聞）

自製防護傘！陸客台灣轉機「塑膠簾子罩全身」：回祖國避難　空服員看傻。（圖／東森新聞）

空服員說，女陸客都坐到位子上了還撐著傘，「我們告知她安全旅遊，需要把傘收起來。她還問『真的不能撐傘嗎？我的小孩戴不住口罩』」；女陸客覺得位子很髒還自備防護墊，快15小時的飛行不吃不喝，母女都躲在帳篷裡，爸爸每4到6小時就幫妻女換口罩。

空服員表示，下機前，陸客還換掉女兒的全身衣服，再罩上新雨衣，以為鬧劇就此結束，結果在登機口發現她還有第二把傘，「而且這把還是有開天窗的，我們真的是服了她！恥度破表！」空服員透露，有問對方為何這麼害怕還要搭機，「她說美國太可怕了、待不住了，要躲回大陸避難」、「覺得祖國的疫情控制得不錯。」

不過，航空界人士語重心說，如果這麼害怕就真的暫時先別搭機了。空服職前訓練師蕭老師表示，經證實飛機空氣系統是乾淨，「但說實在，你會不知道旁邊坐誰時，這是比較可怕的。」

ET快訊
17歲電眼妹遭6男「輪流性侵拍照」！清潔工見暴斃裸屍嚇壞
第二批武漢2包機載470人！將比照「橫濱模式」　交部：華航已
快訊／落水失蹤船長遺體找到了　台北港貨輪撞「引水船」釀2死
血友病童隔離期滿！母子今返高雄　手寫信曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

滯留湖北逾1個月！「橫濱模式」今晚返台　彰化鄰長夫妻：感謝國家大力幫忙

護理師妹報備吃晚餐！哥一看時間「凌晨1:47」　秒鼻酸：還是泡麵果腹

鋒面雨帶往南掃高屏「雨停時間曝」　冷空氣越晚越冷...北台最冷急凍14°C

口罩實名制2.0「運費15元內」　網揭「犧牲物流人員」隱憂：差價誰吸收？

台鐵南港站設紅外線熱顯像儀！雙測發燒者「隔離、送醫、退票免手續費」

口罩實名制2.0將上路！　學者憂「年長者感到不公」：恐招大量民怨

第二批武漢2包機載回470人！將比照「橫濱模式」　交部：華航已準備好

陸客抱嬰台灣轉機「自製塑膠簾防護傘罩全身」：回祖國避難　空服地勤看傻

隔離14天期滿！血友病童母子今返高雄　手寫信「終於出關了」：感謝各界幫助

陳時中：世衛現在自身難保　5月WHA「台灣只能靜心等待」

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

日男讚台灣防疫政策「讓人安心」 支持加入WHO：全世界都該學習

萌貓梳毛「白眼翻到後腦」氣噗噗　表情包get！網虧：需要潤髮嗎？

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

桃園野溪秘境！全台唯一瀑布溫泉 她穿比基尼享受腳底「天然SPA」

WHO專家赴中視察完感動喊話　「全世界都欠武漢人民一份情」

滯留湖北逾1個月！「橫濱模式」今晚返台　彰化鄰長夫妻：感謝國家大力幫忙

護理師妹報備吃晚餐！哥一看時間「凌晨1:47」　秒鼻酸：還是泡麵果腹

鋒面雨帶往南掃高屏「雨停時間曝」　冷空氣越晚越冷...北台最冷急凍14°C

口罩實名制2.0「運費15元內」　網揭「犧牲物流人員」隱憂：差價誰吸收？

台鐵南港站設紅外線熱顯像儀！雙測發燒者「隔離、送醫、退票免手續費」

口罩實名制2.0將上路！　學者憂「年長者感到不公」：恐招大量民怨

第二批武漢2包機載回470人！將比照「橫濱模式」　交部：華航已準備好

陸客抱嬰台灣轉機「自製塑膠簾防護傘罩全身」：回祖國避難　空服地勤看傻

隔離14天期滿！血友病童母子今返高雄　手寫信「終於出關了」：感謝各界幫助

陳時中：世衛現在自身難保　5月WHA「台灣只能靜心等待」

江啟臣當選主席　屏東藍營：找回青年最重要

機車橫停正門口…屋主怒PO爆系！　網團結洗版「10分鐘後」釣出車主

滯留湖北逾1個月！「橫濱模式」今晚返台　彰化鄰長夫妻：感謝國家大力幫忙

不斷更新／日本爆發院內感染！姬路市1護理師與病患確診新冠肺炎

5月報稅季！單身族收入40.8萬、四口之家2幼兒收入124.2萬元以下免繳稅

紅豆從賣500斤到3300斤　萬丹青農陳芊樺花了6年達標

染疫、隔離員工也能領薪　富邦產推「企業防疫薪資費用保險」

夢幻白色櫻花海！嘉義「雪白傳說秘境」　還有整片桂花林

新冠肺炎衝擊零售、飯店業　商仲：營運業者將洗牌

米缸當障眼法！狂爸「邊緣系存錢筒」騙過老媽　她笑存3代買房：不會是嫁妝吧

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

生活熱門新聞

像颱風天！7縣市大雨特報越晚越冷　下波更凍探10度

水果家族2大元老還在！香蕉哥哥近況曝

八仙塵爆後停業5年　空拍照曝光

寶雅賣按摩棒遭家長投訴！律師：該消失的是你

即／口罩實名制2.0　網購3模式出爐

一路狂降9℃「大雨灌7縣市」12℃來襲

中研院19天完成抗體篩檢　15分鐘快篩

鋒面大雨報到！更強冷空氣降10℃

她點進「宅急便網站」手機查詢秒悲劇

血友病童母子今返高雄　手寫信：感謝各界幫助

塑膠簾防護傘罩全身！陸客抱嬰台灣轉機　空服地勤看傻

網紅火炎山拍美照　當地人勸母湯

陳時中：世衛現在自身難保

全聯鮮奶買1送7！　網：以為看到聖誕樹

更多熱門

相關新聞

美國人瘋搶「防疫神物」可用30年

美國人瘋搶「防疫神物」可用30年

新冠肺炎疫情擴散，各國提高警覺防疫，民眾也紛紛湧入超市購買日常用品。Youtuber郭杰瑞於8日拍攝影片介紹，美國人最瘋狂搶購的「防疫神物」是「緊急食物」（Emergency Food），也就是一種保存期限可達30年的乾燥冷凍（Freeze-Drying）食品，2周前在亞馬遜、Costco等各大通路都已經買不到。他也實際開箱5項餐點表示，雖然賣相不太好，但味道還不錯。

國際原油崩跌＋疫情衝擊　下周油價可望「連三降」

國際原油崩跌＋疫情衝擊　下周油價可望「連三降」

疫情衝擊經濟　川普將宣布紓困措施

疫情衝擊經濟　川普將宣布紓困措施

疫情襲擊　外資狂賣新興亞股逾千億

疫情襲擊　外資狂賣新興亞股逾千億

2包機華航、東航執飛　今明載回470人

2包機華航、東航執飛　今明載回470人

關鍵字：

陸客新冠肺炎武漢肺炎轉機

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥突爆分手周揚青…經紀公司首發聲！

台北男夜衝新竹給大一女友生日驚喜　她正和前任嘿咻

小彬彬放閃小13歲越南女友！網：旁邊是你阿姨嗎

只丟1塊錢！他海存8桶重破400kg　粗估金額曝光

莉婭認了「我喜歡女生」

像颱風天！7縣市大雨特報越晚越冷　下波更凍探10度

即／義大利全國封城！　不准離開居住地

姊染新冠肺炎亡　健身教練伴屍24小時求救：我們被拋棄

JIN「超稀有黑卡」韓網全跪了

陳綺貞陷不倫戀「近況曝光」！

直擊！移工一入境就被剝2層皮　公務員視而不見

水果家族2大元老還在！香蕉哥哥近況曝

八仙塵爆後停業5年　空拍照曝光

寶雅賣按摩棒遭家長投訴！律師：該消失的是你

唐鳳國際爆紅！南韓網友也想要

更多

最夯影音

更多
大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒
台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面