　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

義大利確診死亡人數「暴增57%」　 致死率曝光...變全球最高

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 義大利羅馬展開防疫作業，身穿防護衣的工作人員正準備對建築物消毒。（圖／路透）

▲義大利羅馬展開防疫作業，身穿防護衣的工作人員正準備對建築物消毒。（圖／路透）

記者曾羿翔／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，截至義大利當地時間3月8日，確診數累計已達7375例，死亡人數達366人，死亡率高達4.96%是目前全球最高。7375確診病例中，有622例治癒出院，但仍有650位患者出現重症還在加護病房治療中。

根據路透社的報導，義大利3月8日就增加了133例確診死亡，從原本7日累計的233例，一口氣升至366例，換算單日增幅高達57%，超越了南韓變成中國境外最嚴重的國家。據了解，大部分的死亡病例出現在北部倫巴底大區（Lombardy）。

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,義大利。（圖／達志影像／美聯社）

▲總理孔蒂簽署了緊急法令，封鎖米蘭、威尼斯等地。（圖／達志影像／美聯社）

現在民眾無法隨意進出倫巴底大區與另外4區裡的14省，封鎖範圍包括帕爾瑪（Parma）、里米尼（Rimini）、摩狄納（Modena）等城市所在的區，估計有約1600萬人受到法令影響。

新冠肺炎在義大利的致死率已達4.96%，是目前全球最高，境內累計確診病例為7375例，其中有622例治癒出院，但有650位患者出現重症還在加護病房治療中。

總理孔蒂（Giuseppe Conte）在8日公開表示，他簽署了緊急法令，從今開始「紅色警戒區」擴大，將封鎖金融中心米蘭、觀光勝地威尼斯等地，隔離措施會持續到4月3日。

ET快訊
唐鳳國際爆紅！南韓網友也想要：台灣社會風氣驚人
罷韓二階送件！　韓國瑜搖頭首回應三個字
ET民調／疫情肆虐　前三名最慘行業！27.2%民眾收入減少
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不斷更新／伊朗新增43死！累計237例死亡　確診增加至7161例

快訊／防監獄病毒擴散　伊朗宣布「7萬囚犯已臨時釋放」

美高中生幫「新冠肺炎」架網站　全球疫情數字每10分鐘即時更新

唐鳳國際爆紅！南韓也想要：中輟、駭客、跨性別官員「台灣社會風氣驚人」

義大利確診死亡人數「暴增57%」　 致死率曝光...變全球最高

九州大分市拆除1噸重未爆彈　自衛隊疏散3000人、1小時內解除危機

國際婦女節「全球數十萬人」街頭發聲！各國女性訴求一次看

挺台參議員克魯茲宣布「自主隔離」　曾與確診患者接觸60秒

美華盛頓州療養機構已爆13死　又70員工「出現疑似症狀」、6住戶不適！

義大利封城消息走漏！　上萬民眾出逃米蘭「如喪屍出巡」

WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲

朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

到車行補胎驚見74歲嬤「秀一波」 動作乾淨俐落！她笑：我全都會

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

三採陰性！19公主號旅客解隔離 陳時中幫慶生...台語暖喊：辛苦了

好想見你！「比賽開始」合體回憶殺　李國毅、柯佳嬿、盧學叡其實都很會唱

不斷更新／伊朗新增43死！累計237例死亡　確診增加至7161例

快訊／防監獄病毒擴散　伊朗宣布「7萬囚犯已臨時釋放」

美高中生幫「新冠肺炎」架網站　全球疫情數字每10分鐘即時更新

唐鳳國際爆紅！南韓也想要：中輟、駭客、跨性別官員「台灣社會風氣驚人」

義大利確診死亡人數「暴增57%」　 致死率曝光...變全球最高

九州大分市拆除1噸重未爆彈　自衛隊疏散3000人、1小時內解除危機

國際婦女節「全球數十萬人」街頭發聲！各國女性訴求一次看

挺台參議員克魯茲宣布「自主隔離」　曾與確診患者接觸60秒

美華盛頓州療養機構已爆13死　又70員工「出現疑似症狀」、6住戶不適！

義大利封城消息走漏！　上萬民眾出逃米蘭「如喪屍出巡」

中職／偏低外角壞球三振　戴培峰：主審說好球就是好球

二伯出院了！　遭歹徒攻擊宮縮送醫…懷孕8月曝腹中「蔡波能現況」

蘇丹總理遭遇暗殺行動！　車隊行經處發生爆炸

不舒服也要在家戴口罩！專家列「10守則」力拼防疫：社區感染很難不發生

穿細肩帶爬火炎山！網美回應了　80字還原「當時狀況」：爬山拍個照

香港連3月爆出炸彈案　警搜2.6頓化學原料+3土製炸彈藏大樓

陸教育部：要開學需滿足三個條件！網友狂喊「在家要瘋了」

600億紓困振興特別預算一毛未刪　柯建銘：180個提案都處理完畢

羅志祥突爆分手周揚青…經紀公司首發聲！　認愛5年…IG零互動網抖了

中職／潘威倫大崩盤　1下遭富邦11人次8安丟7分

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

國際熱門新聞

19歲小哥疑女友玩到懷孕　推下樓再放上烤架上燒

中國女對空姐咳嗽　下秒遭鎖喉壓制

瑞士口罩被攔截！24萬片扣留德邊境

義大利暴增1492例133死！疫情第二嚴重

助日防疫！唐鳳檢查程式碼改1字

防囤口罩　日商機靈措施萬人讚爆

台人在菲確診！曾和感染台男接觸

打開水龍頭流出「氣泡葡萄酒」 　義大利酒廠鬧烏龍

大讚台灣防疫　女記者：反而很怕回英國

即／伊朗新增43死　累計237死亡

義封城消息走漏！逃亡潮爆如喪屍出巡

解說員機警自我隔離　確診沒感染任何人

2霸凌男逼死同學 書包淋辣椒醬

美新冠肺炎521例確診21死！

更多熱門

相關新聞

600億紓困振興特別預算一毛未刪

600億紓困振興特別預算一毛未刪

立法院9日聯席審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，原先國民黨立委翁重鈞擬提案，凍結600億預算的80%，最後撤案，歷經朝野4個多小時討論，最後並未刪減或凍結金額，初審通過，全案交由黨團協商，預計立法院會13日完成三讀。

罷韓二階送件！韓國瑜回應三個字

罷韓二階送件！韓國瑜回應三個字

湯文章／防疫不該是法律空窗期

湯文章／防疫不該是法律空窗期

即／伊朗宣布「7萬囚犯已臨時釋放」

即／伊朗宣布「7萬囚犯已臨時釋放」

美高中生幫新冠肺炎架網站　每10分鐘更新1次

美高中生幫新冠肺炎架網站　每10分鐘更新1次

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎COVID-19義大利死亡率世界疫情

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

新竹深夜詭異巨響　網：砰超大聲

莉婭認了「我喜歡女生」

鋒面大雨報到！更強冷空氣降10℃

高以翔紀念冊提女友　粉絲崩潰！

鍾明軒對槓開戰陸女網紅！

網紅火炎山拍美照　當地人勸母湯

周杰倫海邊牽手拍全家福！

WHO專家：全世界都欠了武漢人民一份情

罹癌女議員身分曝光　臉書首發聲：積極就醫中

籲澳音樂家戴口罩被拒　前團員要求道歉：他害了147個家庭

劉真手術風險8%！鄭弘儀：算歹運嗎？心臟醫剖析

19歲小哥疑女友玩到懷孕　推下樓再放上烤架上燒

陸網狂傳「羅志祥、周揚青分手了！」

中國女對空姐咳嗽　下秒遭鎖喉壓制

入住新厝...她見女兒房間牆壁正中央卡「詭異木門」

更多

最夯影音

更多
WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲

WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲
朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面