我把牠吃了！四川男獵捕野生動物遭逮...辯「他們說老鷹腦殼可治病」

▲四川男辯稱老鷹腦殼可治病，於是獵捕並食用。（圖／翻攝紅星新聞）

記者曾俊豪／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發後，中國大陸展開非法獵捕、運輸、交易和食用野生動物的查緝行動。四川省樂山市一名袁姓男子被警方發現家中有17隻野生動物遺體，包含老鷹、松鼠與竹雞等。他向警方供稱，自己是在住家附近的山林盜獵，先前曾抓過一隻老鷹，「別人說吃老鷹的腦殼可以治病，我就把它腦殼吃了。」

為杜絕食用野生動物，而爆發傳染病疫情，大陸官方已修法嚴格整頓。國家林草局在2月底的一場記者會上介紹，各地林草系統共清理整治市場餐館飯店等經營場所35萬多處，檢查人工繁育場所超過15.3萬處，辦理野生動物違法案件690起，收繳非法工具2919件，收繳野生動物超過3.9萬隻，收繳封存的野生動物製品1080多公斤。

《紅星新聞》報導，四川省樂山市沐川縣森林公安局員警根據群眾舉報，鎖定住在沐川縣沐溪鎮茨灣村的袁姓村民。前往他家中查緝時，搜出老鷹、松鼠、竹雞以及鳥類等冷凍遺體，包括大陸國家保護動物和三有野生動物（即有重要生態、科學、社會價值的陸生野生動物）。

嫌犯向警方供稱，從2019年9月以來，他就在自己家附近山林中，用彈弓、自制槍、籠子等工具非法盜獵野生動物，包括麻雀、松鼠、竹雞、鷂子、果子狸等。

他還提到，非法盜獵的野生動物中，有一隻老鷹已經被他食用，「因為別人說吃老鷹的腦殼可以治病，我就把它腦殼吃了。」當地公安已經查扣袁姓男子非法盜獵的野生動物以及作案工具，男子則暫時交保候傳。

▲武漢華南海鮮市場被視為新冠肺炎爆發地。（圖／路透社）