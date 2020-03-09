復工防疫／上海將推金融新26條　支持企業科創版上市

▲受肺炎疫情影響的上海近日逐步推動企業復工，民眾在地鐵站戴上口罩。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

為協助企業復工復產情況順利，台商大本營上海市於今天（9日）下午舉行的發布會上，宣布將推出9個方面、共26條金融措施，降低企業融資成本、優化企業融資支持，協助市場有序復市。

上海市地方金融監管局副局長李軍指出，9個方面分別為落實人民銀行再貸款政策；加大信貸資金投放；降低企業融資成本；優化企業融資支持；實施靈活信貸政策；改進融資服務方式；加大融資擔保支持；完善企業信用修復機制；充分發揮保險保障功能。

▲疫情對上海企業經營造成影響。（圖／路透）

同時，為加強科創、文創等「輕資產」企業服務，李軍說，上海金融機構透過高企貸、科創企業上市貸、科技履約貸、文創貸等金融產品和投貸聯動提供服務，支持優質科創企業在上交所科創板上市，支持中小微科創企業在上海股交中心掛牌。

他進一步提到，截至3月3日，在滬銀行已累計投放疫情防控貸款357億元人民幣，支持企業共3049戶，綜合資金成本約3.74%；累計發行金融債券、特定用途債券金額約139億元人民幣，並持續降低企業獲得貸款的成本。

解決企業因經營受到影響，產生「還款難」的現況，上海市金融監管局表示，對於今年1月25日以來到期的貸款本金和利息，鼓勵銀行給予貸款展期、延期付息、免收罰息等，最長可延至2020年6月30日。

據了解，以電競產業為例，上海有超過500場線下比賽取消或延期，預估損失超過10億元人民幣；另同樣受到嚴重影響的影視行業，特別是線下電影院，上海電影集團等三方，已經在市政府支持下，成立規模10億元人民幣的紓困資金，協助企業復工復產。

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