　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

復工防疫／上海將推金融新26條　支持企業科創版上市

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲武漢肺炎,上海。（圖／路透）

▲受肺炎疫情影響的上海近日逐步推動企業復工，民眾在地鐵站戴上口罩。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

為協助企業復工復產情況順利，台商大本營上海市於今天（9日）下午舉行的發布會上，宣布將推出9個方面、共26條金融措施，降低企業融資成本、優化企業融資支持，協助市場有序復市。

上海市地方金融監管局副局長李軍指出，9個方面分別為落實人民銀行再貸款政策；加大信貸資金投放；降低企業融資成本；優化企業融資支持；實施靈活信貸政策；改進融資服務方式；加大融資擔保支持；完善企業信用修復機制；充分發揮保險保障功能。

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,上海。（圖／路透）

▲疫情對上海企業經營造成影響。（圖／路透）

同時，為加強科創、文創等「輕資產」企業服務，李軍說，上海金融機構透過高企貸、科創企業上市貸、科技履約貸、文創貸等金融產品和投貸聯動提供服務，支持優質科創企業在上交所科創板上市，支持中小微科創企業在上海股交中心掛牌。

他進一步提到，截至3月3日，在滬銀行已累計投放疫情防控貸款357億元人民幣，支持企業共3049戶，綜合資金成本約3.74%；累計發行金融債券、特定用途債券金額約139億元人民幣，並持續降低企業獲得貸款的成本。

解決企業因經營受到影響，產生「還款難」的現況，上海市金融監管局表示，對於今年1月25日以來到期的貸款本金和利息，鼓勵銀行給予貸款展期、延期付息、免收罰息等，最長可延至2020年6月30日。

據了解，以電競產業為例，上海有超過500場線下比賽取消或延期，預估損失超過10億元人民幣；另同樣受到嚴重影響的影視行業，特別是線下電影院，上海電影集團等三方，已經在市政府支持下，成立規模10億元人民幣的紓困資金，協助企業復工復產。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

ET快訊
唐鳳國際爆紅！南韓網友也想要：台灣社會風氣驚人
罷韓二階送件！　韓國瑜搖頭首回應三個字
ET民調／疫情肆虐　前三名最慘行業！27.2%民眾收入減少
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港連3月爆出炸彈案　警搜2.6頓化學原料+3土製炸彈藏大樓

陸教育部：要開學需滿足三個條件！網友狂喊「在家要瘋了」

復工防疫／上海將推金融新26條　支持企業科創版上市

我把牠吃了！四川男獵捕野生動物遭逮...辯「他們說老鷹腦殼可治病」

深圳媽媽錄「英文演講」抗疫影片　激昂演說破2億點閱：我們將贏得最後勝利

江蘇多地宣布「暫停掃墓」　為防疫只能「網路掃墓」線上行禮

她是脫逃的確診患者！廣州男不讓女友離開...一通電話換7個月牢飯

認養兩頭河馬「憨憨、汗汗」　韓寒Ｐ圖曬合照：你們先馬住

WHO中國代表：我們保護台灣人健康「非常真誠」　兩岸有良好互動！

緊抓防疫商機！　家電龍頭轉做口罩「15天拚上線網銷」

WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲

朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

到車行補胎驚見74歲嬤「秀一波」 動作乾淨俐落！她笑：我全都會

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

三採陰性！19公主號旅客解隔離 陳時中幫慶生...台語暖喊：辛苦了

好想見你！「比賽開始」合體回憶殺　李國毅、柯佳嬿、盧學叡其實都很會唱

香港連3月爆出炸彈案　警搜2.6頓化學原料+3土製炸彈藏大樓

陸教育部：要開學需滿足三個條件！網友狂喊「在家要瘋了」

復工防疫／上海將推金融新26條　支持企業科創版上市

我把牠吃了！四川男獵捕野生動物遭逮...辯「他們說老鷹腦殼可治病」

深圳媽媽錄「英文演講」抗疫影片　激昂演說破2億點閱：我們將贏得最後勝利

江蘇多地宣布「暫停掃墓」　為防疫只能「網路掃墓」線上行禮

她是脫逃的確診患者！廣州男不讓女友離開...一通電話換7個月牢飯

認養兩頭河馬「憨憨、汗汗」　韓寒Ｐ圖曬合照：你們先馬住

WHO中國代表：我們保護台灣人健康「非常真誠」　兩岸有良好互動！

緊抓防疫商機！　家電龍頭轉做口罩「15天拚上線網銷」

中職／偏低外角壞球三振　戴培峰：主審說好球就是好球

二伯出院了！　遭歹徒攻擊宮縮送醫…懷孕8月曝腹中「蔡波能現況」

蘇丹總理遭遇暗殺行動！　車隊行經處發生爆炸

不舒服也要在家戴口罩！專家列「10守則」力拼防疫：社區感染很難不發生

穿細肩帶爬火炎山！網美回應了　80字還原「當時狀況」：爬山拍個照

香港連3月爆出炸彈案　警搜2.6頓化學原料+3土製炸彈藏大樓

陸教育部：要開學需滿足三個條件！網友狂喊「在家要瘋了」

600億紓困振興特別預算一毛未刪　柯建銘：180個提案都處理完畢

羅志祥突爆分手周揚青…經紀公司首發聲！　認愛5年…IG零互動網抖了

中職／潘威倫大崩盤　1下遭富邦11人次8安丟7分

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

大陸熱門新聞

WHO專家：全世界都欠了武漢人民一份情

愛情長跑7年！新郎警婚前接到一通電話後「消失了」

登機前狂嗑退燒藥！姐弟中標「義大利逃往北京」…

澳門「神防疫」確診僅10例　網曝2關鍵

《環球時報》：台北法案是台獨分子迷幻劑

患者插管病逝！麻醉醫師崩潰哭　同事隔玻璃舉起一張紙

金銀潭曝慘況：患者插管1個沒1個

女富豪家族確診+1！5人染疫1犬弱陽性

港大教授警告：疫情夏天減緩　冬天會再出現

上海研發人源細胞疫苗　科學家親試第一針

剛從日英回來 41歲港男確診

「媽媽在我腳邊還活著！」　12歲男孩獲救..第一句話讓人淚崩

28歲男猝死！醫「1.5萬次胸外按壓+84瓶腎上腺素」搶救

飯店裝攝影機　1年偷拍1700則影片

更多熱門

相關新聞

即／伊朗宣布「7萬囚犯已臨時釋放」

即／伊朗宣布「7萬囚犯已臨時釋放」

為防止新冠病毒擴散感染，伊朗司法部長9日在高級司法委員會召開的會議上表示，國內約有「70000名囚犯已經臨時獲釋」。據了解，對於囚犯何時需返回監獄，當局並未作出回應。

美高中生幫新冠肺炎架網站　每10分鐘更新1次

美高中生幫新冠肺炎架網站　每10分鐘更新1次

唐鳳國際爆紅！南韓網友也想要

唐鳳國際爆紅！南韓網友也想要

義國死亡數暴增57%　致死率全球最高

義國死亡數暴增57%　致死率全球最高

新冠肺炎　中職傾向戴口罩不用梅花座

新冠肺炎　中職傾向戴口罩不用梅花座

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎中國上海復工金融大陸戰疫

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

新竹深夜詭異巨響　網：砰超大聲

莉婭認了「我喜歡女生」

鋒面大雨報到！更強冷空氣降10℃

高以翔紀念冊提女友　粉絲崩潰！

鍾明軒對槓開戰陸女網紅！

網紅火炎山拍美照　當地人勸母湯

周杰倫海邊牽手拍全家福！

WHO專家：全世界都欠了武漢人民一份情

罹癌女議員身分曝光　臉書首發聲：積極就醫中

籲澳音樂家戴口罩被拒　前團員要求道歉：他害了147個家庭

劉真手術風險8%！鄭弘儀：算歹運嗎？心臟醫剖析

19歲小哥疑女友玩到懷孕　推下樓再放上烤架上燒

陸網狂傳「羅志祥、周揚青分手了！」

中國女對空姐咳嗽　下秒遭鎖喉壓制

入住新厝...她見女兒房間牆壁正中央卡「詭異木門」

更多

最夯影音

更多
WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲

WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲
朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面