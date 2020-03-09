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口罩實名制2.0「民眾自付運費」　指揮中心：運費不會比口罩貴

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▲成人可買3片口罩、兒童口罩可買5片，健保藥局每天口罩配貨量從250片，倍增到800片，除了分裝、代售、誤收偽幣，還可能面對找5元的困擾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲口罩實名制2.0開放「網購超取」，指揮中心：運費不會比口罩高。（圖／藥師包口罩資料照／記者林悅翻攝）

記者嚴云岑／台北報導

口罩實名制將推出2.0版，民眾可上網訂口罩後到超商取貨，現已進入壓力測試階段，預計週末展開登記測試，下下週前可開始領取。指揮中心目前規劃口罩運費由民眾自行吸收，但運費不會高於口罩費用。

口罩實名制在2月6日正式實施，民眾須持健保卡和身份證到健保藥局購買，指揮中心在3月5日起將實名制口罩「每人可多購買一片」，成人口罩購買量增加為7天3片，兒童口罩增加為7天5片。

請繼續往下閱讀...

行政院長蘇貞昌今（9）日拍板，將推動網路購買、超商取貨，現正進入壓力測試階段，指揮中心指揮官陳時中表示，短期內仍規劃維持7天買3片，詳細內容將在明天公布。

▲▼疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

▲指揮中心整備官羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

指揮中心指揮官陳時中指出，目前醫用口罩產能持續提升，原本每天可超過820萬片，在上週達到851萬片，現在平均每天可以920萬片，預計下週可以每天超過1000萬片；接下來也預計要實施口罩實名制2.0，開放網路購買，詳細內容待今天確定後，明天記者會公布。

據了解，目前系統初步測試可行，超商也願意配合，今天將進行一整天的壓力測試，而超商物流系統變更大概需要一週時間，因此希望能夠在本週末前展開登記測試，下下週前開始領口罩。

指揮中心整備官羅一鈞會後受訪時表示，口罩實名制2.0將開放多個入口網站購買，能取貨的超商也不只一家，以成人口罩一片5元、每週3片15元，兒童每週5片25元計算，運費將不會高於相關費用，但具體要收多少？仍有待與相關單位討論後才能決定。

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