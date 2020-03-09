緊抓防疫商機！　家電龍頭轉做口罩「15天拚上線網銷」

▲大陸家電龍頭之一的格力，開醫療公司生產口罩，示意圖。（圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

受到新冠肺炎（COVlD-19）疫情衝擊，大陸不少科技企業轉作口罩生產。大陸家電企業格力，近日成立醫療公司9日正式賣口罩，限定網路預約銷售，KN95防護級別的一次性使用口罩一盒有50片，包郵售價275元（單位人民幣，同下），相當於每片5.5元，換算台幣是20塊錢，不少網民覺得價格還算合理。

根據大陸媒體報導，格力負責人董明珠表示，要加入口罩生產產線，還有其他疫情所需要的醫療護具生產產線。2月21日，格力電器立刻斥資2000萬元成立醫療科技公司，公司經營範圍包括第Ⅱ類醫護人員防護用品、紫外線消毒設備、生理參數分析測量設備、手術室感染控制用品的設計、製造和銷售。根據相關規定，醫用防護口罩、醫用防護服等均為第Ⅱ類醫護人員防護用品。

▲大陸家電龍頭之一格力轉做口罩，15天拚上線銷售。（圖／翻攝 董明珠的店）

半個月時間，格力自家生產的KN95防護級別一次性使用口罩和醫用級別一次性使用口罩正式開賣。由於口罩類物資優先支援抗疫一線，供應短缺，民眾必須採取預約搶購機制，每人每天限購1盒，KN95防護級別的一次性使用口罩一盒包郵售價275元，相當於每片5.5元，一次性使用醫用口罩一盒包郵售價150元，相當於每片3元。

大陸國家發改委最新消息指出，截至2月底，普通口罩、醫用口罩、醫用N95口罩在內，大陸口罩日產能達到1.1億片，日產量達到1.16億片。全大陸超過 3000家企業增產或是轉產口罩，但疫情還是很緊張，口罩產量以內需市場優先供給。