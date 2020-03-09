　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

緊抓防疫商機！　家電龍頭轉做口罩「15天拚上線網銷」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼中國口罩內需吃緊，出口量限縮。（圖／翻攝　百度）

▲大陸家電龍頭之一的格力，開醫療公司生產口罩，示意圖。（圖／翻攝　百度）

記者任以芳／綜合報導

受到新冠肺炎（COVlD-19）疫情衝擊，大陸不少科技企業轉作口罩生產。大陸家電企業格力，近日成立醫療公司9日正式賣口罩，限定網路預約銷售，KN95防護級別的一次性使用口罩一盒有50片，包郵售價275元（單位人民幣，同下），相當於每片5.5元，換算台幣是20塊錢，不少網民覺得價格還算合理。

根據大陸媒體報導，格力負責人董明珠表示，要加入口罩生產產線，還有其他疫情所需要的醫療護具生產產線。2月21日，格力電器立刻斥資2000萬元成立醫療科技公司，公司經營範圍包括第Ⅱ類醫護人員防護用品、紫外線消毒設備、生理參數分析測量設備、手術室感染控制用品的設計、製造和銷售。根據相關規定，醫用防護口罩、醫用防護服等均為第Ⅱ類醫護人員防護用品。

▲▼ 大陸家電龍頭之一格力轉做口罩，15天拚上線銷售。（圖／翻攝　董明珠的店）

▲大陸家電龍頭之一格力轉做口罩，15天拚上線銷售。（圖／翻攝　董明珠的店）

半個月時間，格力自家生產的KN95防護級別一次性使用口罩和醫用級別一次性使用口罩正式開賣。由於口罩類物資優先支援抗疫一線，供應短缺，民眾必須採取預約搶購機制，每人每天限購1盒，KN95防護級別的一次性使用口罩一盒包郵售價275元，相當於每片5.5元，一次性使用醫用口罩一盒包郵售價150元，相當於每片3元。

大陸國家發改委最新消息指出，截至2月底，普通口罩、醫用口罩、醫用N95口罩在內，大陸口罩日產能達到1.1億片，日產量達到1.16億片。全大陸超過　3000家企業增產或是轉產口罩，但疫情還是很緊張，口罩產量以內需市場優先供給。

ET快訊
逃亡影片曝光！義大利封城消息走漏　民眾逃出米蘭「如喪屍出巡」
口罩地圖變照妖鏡！藥局心寒「不發號碼牌了」：請長輩從頭站到尾
ET民調／疫情肆虐　前三名最慘行業！27.2%民眾收入減少
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

復工防疫／上海將推金融新26條　支持企業科創版上市

我把牠吃了！四川男獵捕野生動物遭逮...辯「他們說老鷹腦殼可治病」

深圳媽媽錄「英文演講」抗疫影片　激昂演說破2億點閱：我們將贏得最後勝利

江蘇多地宣布「暫停掃墓」　為防疫只能「網路掃墓」線上行禮

她是脫逃的確診患者！廣州男不讓女友離開...一通電話換7個月牢飯

認養兩頭河馬「憨憨、汗汗」　韓寒Ｐ圖曬合照：你們先馬住

WHO中國代表：我們保護台灣人健康「非常真誠」　兩岸有良好互動！

緊抓防疫商機！　家電龍頭轉做口罩「15天拚上線網銷」

上海首推「影院抗疫紓困基金」　總額43億搶救戲院

陸外交部讚譚德塞　領導WHO「獲國際廣泛認可」

WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲

朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

到車行補胎驚見74歲嬤「秀一波」 動作乾淨俐落！她笑：我全都會

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

三採陰性！19公主號旅客解隔離 陳時中幫慶生...台語暖喊：辛苦了

好想見你！「比賽開始」合體回憶殺　李國毅、柯佳嬿、盧學叡其實都很會唱

復工防疫／上海將推金融新26條　支持企業科創版上市

我把牠吃了！四川男獵捕野生動物遭逮...辯「他們說老鷹腦殼可治病」

深圳媽媽錄「英文演講」抗疫影片　激昂演說破2億點閱：我們將贏得最後勝利

江蘇多地宣布「暫停掃墓」　為防疫只能「網路掃墓」線上行禮

她是脫逃的確診患者！廣州男不讓女友離開...一通電話換7個月牢飯

認養兩頭河馬「憨憨、汗汗」　韓寒Ｐ圖曬合照：你們先馬住

WHO中國代表：我們保護台灣人健康「非常真誠」　兩岸有良好互動！

緊抓防疫商機！　家電龍頭轉做口罩「15天拚上線網銷」

上海首推「影院抗疫紓困基金」　總額43億搶救戲院

陸外交部讚譚德塞　領導WHO「獲國際廣泛認可」

復工防疫／上海將推金融新26條　支持企業科創版上市

疫情衝擊！台股重挫344點失守萬一　金管會喊話：2優勢投資人免驚

歐股接續重挫！英法德股開盤重挫逾7%　英股一度跌8%

我把牠吃了！四川男獵捕野生動物遭逮...辯「他們說老鷹腦殼可治病」

手指扭一下！硫磺澤巨蜥「擺動Q彈屁」秒游來討摸　網羨慕想養

《大集合》男星兼差拆鐵皮屋　郭忠祐日賺1.5K補開銷

巧克力浪浪「丟猴50秒」見鏡頭在拍　極致嗨臉秒變嚴肅！

搭北捷臀部感覺濕熱…噁男站超近！她下車驚見褲子沾「白色透明液體」

中職／亞冠賽現場爆淚　中職甜心芮絲最愛蘇智傑應援

歐陽靖爆上司「私下恐怖行徑」　揭日本人中二病：不就是個感冒？

騎士闖紅燈「神風式5秒硬衝」　路口過一半警追出網：超療癒

大陸熱門新聞

WHO專家：全世界都欠了武漢人民一份情

愛情長跑7年！新郎警婚前接到一通電話後「消失了」

登機前狂嗑退燒藥！姐弟中標「義大利逃往北京」…

澳門「神防疫」確診僅10例　網曝2關鍵

《環球時報》：台北法案是台獨分子迷幻劑

患者插管病逝！麻醉醫師崩潰哭　同事隔玻璃舉起一張紙

金銀潭曝慘況：患者插管1個沒1個

女富豪家族確診+1！5人染疫1犬弱陽性

港大教授警告：疫情夏天減緩　冬天會再出現

上海研發人源細胞疫苗　科學家親試第一針

剛從日英回來 41歲港男確診

「媽媽在我腳邊還活著！」　12歲男孩獲救..第一句話讓人淚崩

28歲男猝死！醫「1.5萬次胸外按壓+84瓶腎上腺素」搶救

飯店裝攝影機　1年偷拍1700則影片

更多熱門

相關新聞

指揮中心：口罩超取運費不會比口罩貴

指揮中心：口罩超取運費不會比口罩貴

口罩實名制將推出2.0版，民眾可上網訂口罩後到超商取貨，現已進入壓力測試階段，預計週末展開登記測試，下下週前可開始領取。指揮中心目前規劃口罩運費由民眾自行吸收，但運費不會高於口罩費用。

「口罩內需吃緊」　耿爽：現階段向中國採購確實有困難

「口罩內需吃緊」　耿爽：現階段向中國採購確實有困難

口罩地圖變照妖鏡！藥局：請長輩從頭站到尾

口罩地圖變照妖鏡！藥局：請長輩從頭站到尾

德國突然攔截24萬個口罩　瑞士急召見大使「要求立即放行！」

德國突然攔截24萬個口罩　瑞士急召見大使「要求立即放行！」

口罩實名制2.0可網購　目前是自行負擔運費

口罩實名制2.0可網購　目前是自行負擔運費

關鍵字：

格力董明珠口罩醫療用具

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

新竹深夜詭異巨響　網：砰超大聲

鋒面大雨報到！更強冷空氣降10℃

高以翔紀念冊提女友　粉絲崩潰！

鍾明軒對槓開戰陸女網紅！

莉婭認了「我喜歡女生」

網紅火炎山拍美照　當地人勸母湯

周杰倫海邊牽手拍全家福！

WHO專家：全世界都欠了武漢人民一份情

罹癌女議員身分曝光　臉書首發聲：積極就醫中

籲澳音樂家戴口罩被拒　前團員要求道歉：他害了147個家庭

19歲小哥疑女友玩到懷孕　推下樓再放上烤架上燒

中國女對空姐咳嗽　下秒遭鎖喉壓制

劉真手術風險8%！鄭弘儀：算歹運嗎？心臟醫剖析

入住新厝...她見女兒房間牆壁正中央卡「詭異木門」

陸網狂傳「羅志祥、周揚青分手了！」

更多

最夯影音

更多
WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲

WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲
朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面