「口罩內需吃緊」　耿爽：現階段向中國採購確實有困難

▲中國口罩內需吃緊，出口量限縮。（圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

受到新冠肺炎（COVlD-19）疫情衝擊，中國內需醫療用品吃緊，根據外媒報導指出，中方因疫情禁止出口醫用口罩所需原材料。對此，中國外交部9日記者會有最新說明，發言人耿爽表示，「中國政府沒有針對口罩，生產原材料出口設置任何貿易管制措施，企業可以按照市場化原則，開展相關貿易。」

針對中國禁止輸出口罩相關原料，今日外交部特地記者提問，「為支持韓國政府和人民抗擊新冠肺炎疫情，中國政府已決定向韓方提供10萬隻N95口罩、100萬隻醫用外科口罩、1萬套醫用防護服等一批抗疫物資援助，還願向韓方提供5萬人份檢測試劑。但此前一些外媒報導稱，中方因疫情禁止出口醫用口罩所需原材料，這與中方上述舉措有很大出入，對此有何評論?

▲大陸外交部發言人耿爽，強調中國政府沒有針對口罩及其生產原材料出口，設置任何貿易管制措施。（圖／達志影像／美聯社）

耿爽表示，「中國商務部此前已作出澄清，明確指出，中國政府沒有針對口罩及其生產原材料出口，設置任何貿易管制措施。企業可以按照市場化原則開展相關貿易。」

目前中國疫情防控和大規模復工複產的需要，耿爽說，「中國國內口罩需求仍處於高位，存在供應缺口，現階段各國從中國採購口罩的確可能會面臨一些困難。」耿爽也強調，「疫情無情人有情。」會支持各國抗疫，向有關國家提供口罩等醫療防護物資。」

▲中方向韓方提供10萬隻口罩，首批援助物資很快運抵韓國，示意圖。（圖／翻攝 百度）

近日，中國駐韓國使館發佈消息，中方向韓方提供10萬隻口罩，首批援助物資將很快運抵韓國。耿爽回應，「根據我們目前掌握的情況，截至3月8日，上海、山東、浙江、江西、吉林等地方政府，已經通過友城等管道向韓方捐助了一批防疫物資。此外，安徽、江蘇、河南、安徽等地也準備向韓方捐助防疫物資。」疫情暴發以來，中韓是近鄰，鄰里之間面對困難和挑戰就應該守望相助、同舟共濟。