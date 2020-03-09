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美國確診破5百「8州緊急狀態」　川普發推喊：抗疫工作協調完美！

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▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社洛杉磯8日綜合外電報導

美國新冠肺炎確診病例今天飆破500例，包括新增2例死亡，總統川普仍肯定自家政府對疫情的因應做出「完美協調」。

●30州「中鏢」 8州進入緊急狀態

俄勒岡州確診人數增為14人，今天宣布進入緊急狀態，州長布朗（Kate Brown）表示，「動用」關鍵資源的措施將維持至少60天。

路透社報導，紐約市長白思豪（Bill de Blasio）今天也表示，紐約市確診病例可能在2、3週內從目前的13例增加到100例甚至更多。

白思豪在記者會上表示：「由於社區傳播的因素，（病例增加）速度將變快。到了某個時間點，可能輕易地就會有好幾百例。」

華盛頓州新增2例死亡病例，都與西雅圖附近遭到病毒重創的護理之家有關。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在美國已經擴散到約30州，死亡總數來到21例。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，目前全美共有8州進入緊急狀態，包括華盛頓州、佛羅里達州、加州、肯塔基州、紐約州、馬里蘭州、猶他州和俄勒岡州。

宣布進入緊急狀態的舉措讓各州得以利用自己的緊急資源，包括動員緊急醫護專業儲備志工的機制。

●川普自滿抗疫協調完美 同黨同志不埋單

遭外界指控針對疫情散播不實訊息的川普今早推文，譴責媒體試圖讓政府「看起來很糟」。

川普推文寫道：「我們白宮對冠狀病毒的防治有完美的協調及微調計畫。」

「我們老早就關閉部分地區的邊境，真是老天賜福。副總統做得很好。假新聞媒體正竭盡所能讓我們看起來很糟。可憐哪！」

但共和黨籍馬里蘭州州長霍根（Larry Hogan）批評川普針對疫情所發出的訊息，向國家廣播公司（NBC）表示：「總統並沒有以我會用的方式來溝通，也沒有以我可能希望的方式來溝通。」

法新社報導，川普對病毒發表的公開言論一再牴觸政府專家的建議，遭到外界強烈抨擊。

川普淡化疫情構成的威脅，聲稱病例數「顯著降低，而非提升」、並且做出「疫苗很快會推出」的假承諾，還在沒有證據的情況下，稱官方對於死亡率的數據是「錯的」。

部分流行病學家譴責白宮對政治論述的關心多過國內疫情防備工作。

●專家不排除效法封城措施

國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）告訴福斯新聞頻道（Fox News），不排除效法義大利封鎖大區塊人口甚至整座城市的可能性。

他說：「你不想驚動人們，但鑑於我們看到的疫情擴散狀況，凡事都是有可能的。」（譯者：李佩珊／核稿：嚴思祺）

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