王金平祝福江啟臣：兩岸論述改造由新主席好好發揮整合

▲立法院長游錫堃接見前立法院長王金平。（圖／記者屠惠剛攝，下同）



記者陶本和／台北報導

國民黨新任主席江啟臣9日宣誓就職，前立法院長王金平稍早受訪時給予尊重與祝福，期許新的領導可以把國民黨帶到突破的境界，重新贏得人民信任與支持；至於兩岸論述的改造上，他認為這是黨主席要思考的，由新主席好好發揮整合。

對於江啟臣當選新任黨主席一事，王金平上午拜會立法院長游錫堃前受訪時說，選出來就是全部黨員共同的意志，他給予尊重也給予祝福，也希望新的領導，能夠把國民黨帶到一個突破的境界，能夠重新贏得人民信任跟期待，還有對國民黨的支持。

至於兩岸論述的改造問題，王金平說，這是黨主席要好好思考的，因為每個人的看法、立場都不見得一致，讓新主席好好發揮整合，有不同意見可以加以整合，「最後黨總是要提出一個能為全民比較有共識的兩岸論述出來」。

另外，對於會不會給新任的立法院長游錫堃一些建議？王金平笑著說，「我不便做任何建議，他一定非常有能力處理這類的問題」。

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