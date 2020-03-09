蘇揆盼新冠肺炎快篩4/1上路！中研院「害怕這問題」：無法保證

▲廖俊智強調，就算快篩今年派不上用場，也要為未來準備。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

中央研究院只花19天完成新冠肺炎抗體篩選，檢測時間從4小時縮到15分鐘。中研院今（9日）到立法院教育及文化委員會今（9日）進行業務報告。不少立委關心快篩到底何時可推出？其中，國民黨立委林奕華提到，行政院長蘇貞昌希望4月1日上路，但經濟部說還要3個月，恐怕疫情都過了，無法應用在最嚴重階段。中研院院長廖俊智回應，就算今年用不上，也要為未來做準備。

林奕華問，萬一之後有社區感染，快篩到底何時可上路？蘇貞昌原本很希望4月1日上路，但經濟部長沈榮津又說要3個月，疫情可能都過了，會讓快篩無法在事件嚴重時候，和需要管控時立刻發揮效應，到底何時可正式上線？廖俊智回「難以回答」，研究人員已非常努力，大家能在1星期至1個月內在實驗室階段就完成，但後續還要廠商等相關單位，和病人做測試，今年疫情用不上，也要為未來疫情做準備，要盡快做，但不能忽略準確性、靈敏度。

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國民黨立委萬美玲、鄭正鈐質詢同樣關心快篩上路時間？廖俊智笑說，很害怕問到這問題，因為無法保證到底什麼時間，接下來工作還要跟醫院、廠商和衛福部等，不是完全掌握在中研院手中，很幸運是台灣病例少，但也造成驗證困難，要測到多準確和靈敏性等問題，這是一則以喜一則以憂。不過，經濟部已很積極在幫忙找廠商。

另外，民進黨立委張廖萬堅提到，若基層診所可做篩檢，可能會增加感染風險。廖俊智強調，還要很多研究，剛開始不可能在診所用，是要等到像流感一樣，才可在診所，絕對不是現在。