義大利規劃包機撤僑？　吳釗燮：如果有需求一定幫忙！

▲外交部長吳釗燮出席立法院外交及國防委員會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

針對義大利僑民是否安排撤僑一事，外交部長吳釗燮9日赴立法院外交及國防委員會前受訪表示，如果有僑胞需要幫助，代表處都能協助，但目前沒有僑胞提出相關要求，如果有一定會幫忙。

至於人數與處理包機撤僑的可能？吳釗燮表示，目前還沒有收到僑胞的協助要求，人數方面要由觀光局的訊息比較準確，而包機目前還沒有這個需求，會了解目前有沒有要撤回的狀況。

另外，有關中國官員指稱自己保護台灣，而世界衛生組織秘書長譚德賽收中國6億元捐款一事，吳釗燮表示，中國代表是在2月份時，於世界衛生組織上說的，這部分留給台灣人來評斷，這種說法世界上會有公評，而譚德賽的部分全世界會回應，還輪不到他來說明。

此外，對於俄羅斯針對台灣人有相關的防疫措施，吳釗燮表示，台灣人到俄羅斯會被隔離14天，不遵守當地規定可能會被驅逐，這有點過度，但昨天也針對俄羅斯發布橙色的旅遊警戒，避免國人去而受到麻煩。

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