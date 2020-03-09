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落實集體領導！江啟臣將組11人改革平台　納入青年、黨團代表

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▲▼國民黨新任主席江啟臣宣示就職。（圖／記者周宸亘攝）

▲國民黨新任主席江啟臣宣示就職。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

國民黨新任主席江啟臣9日宣誓就職，針對黨務改造，他將推動11人的改革改造委員會，納入黨務主管、黨團幹部及民意代表，扮演諮詢功能，協助主席做決策，盼能有助主席做重大議題決策更周延，不會脫離基層民意。

江啟臣指出，現階段改革工作非常多，因此將組改革改造平台，初期籌備諮詢會已經完成，後續再分不同層面更具體的討論、聚焦，透過這個平台完成讓大家有各抒己見的機會，「團結不代表一言堂，而是大家透過更開誠布公的溝通，把理念講出來，最後想辦法凝聚共識，這也是團結的過程，而不是只是表面的團結。」

▲國民黨新任主席江啟臣宣示就職。（圖／記者周宸亘攝）

被問到「集體領導」是否影響中常委決策，江啟臣表示，中常委在黨內組織規範的策機制上屬常務的，針對黨決策核備、人事通過、重大政策等，機制內一定要經過的建置過程，至於11人決策平台，是讓主席做決策時有更多意見，同時顧及到基層聲音，扮演諮詢的功能，協助主席決策，並不是黨內機制所規定的平台。

江啟臣表示，他將會負責任的請中常會授權給主席來成立這個平台，組成成員包括主席、黨務秘書長和主要主管，加上黨團總召、書記長，以及三位推派中常委，其中一位是青清年代表，和三位來自地方的聲音，盼能有助於主席在做重大議題決策更周延，不會脫離基層民意。

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