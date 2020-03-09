棄九二共識與民進黨搶票　新華社「寫給國民黨」：自欺欺人的政治幻覺

▲國民黨新任主席江啟臣宣示就職。（圖／記者周宸亘攝）

記者曾俊豪／綜合報導

國民黨新任當主席江啟臣9日就任，在這之前，大陸官媒《新華社》發文稱，國民黨把改革目標對準九二共識，認為九二共識過時了，這樣的認知「甚為荒謬」。文章強調，一個有抱負的政黨應有自身的價值堅守，「以為丟掉九二共識就能與民進黨搶票，根本就是自欺欺人的政治幻覺。」

國民黨主席補選結果7日晚間出爐，立委江啟臣當選新任主席，按照往例，對岸領導人都會以中共總書記的名義向新任國民黨主席致賀電。但這次，卻不見到賀電的蹤影，只有負責對台工作的國台辦發言人表態。外界解讀，這與江啟臣選前的兩岸策略表態有關，他認為要對九二共識作出調整。

《新華社》8日晚間以「寫給重新出發的中國國民黨」發表社論，聚焦百年老店國民黨，在江啟臣當選新任黨主席、民進黨繼續執政、台獨風險上升以及兩岸關係更趨複雜嚴峻的形勢下，如何重新出發，或是扮演何種角色。

文章提到，年初的大選結束後，國民黨候選人落敗，黨內要求改革的聲浪高漲，如今新的黨領導人產生，自然肩負推動除弊布新的責任。一個政黨要保有生命力，必須自我革新，前提是應當明確為了誰而改革，釐清何為「弊」，又以何為「新」。對此問題若認識模糊甚至錯亂，恐怕就要走錯路，反誤了黨。

▲馬英九過去當選國民黨主席時，對岸曾發來賀電。（圖／記者周宸亘攝）

文章指出，敗選後國民黨內部有聲音將改革目標指向九二共識，認為九二共識過時、在台灣缺少民意支持，甚至提出拋棄九二共識，國民黨的問題可迎刃而解，「如此認知甚為荒謬」。

因為國民黨的敗選因素，首先，從台灣內部看，「民進黨運用執政資源撒錢買票，豢養網軍污蔑抹黑對手，更大肆煽動恐中、反中、仇中、抗中，製造綠色恐怖，國民黨拿不出有力應對之策，還始終陷於內耗。對外，則是西方勢力介入，為『遏華』力挺蔡英文。」

因此，國民黨若把敗選歸咎於「堅持九二共識」，將是完全脫離事實的誤判，也是對台灣民意的誤讀。」若分不清弊和利，最後把利給丟了，國民黨就悲劇了。

文章呼籲，一個有抱負的政黨應有自身的價值堅守，以為丟掉九二共識就能與民進黨搶票，根本就是自欺欺人的政治幻覺，在兩岸政策立場上隨民進黨起舞或拿香跟拜，只會讓原有支持者大失所望、大幅流失。

文章強調，國民黨要檢討的不是「九二共識」，而是要思考如何更有力地反制民進黨操弄反中、仇中、破壞兩岸關係，如何以民族大義為己任，維護同胞利益福祉。「我們真誠地希望中國國民黨新任黨主席和黨內諸君為所當為，展現出歷史的自覺，擔當起歷史的責任。」

▲總統蔡英文連任成功，國民黨掀起改革聲浪。（圖／總統府提供）