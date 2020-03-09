紅燈左轉遇到警察！　騎士嗆五字經「簽個XX啦簽」變現行犯

▲王翁違規被抓，還氣到反罵警員。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）

記者黃翊婷／綜合報導

77歲王姓老翁去年10月26日清晨4時許騎車外出，卻違規紅燈左轉，當場被桃園警分局武陵派出所楊姓警員攔下，他一氣之下竟然大罵五字經，還嗆警員「簽個XX啦簽」，雖然一時吐了怨氣，後續卻被桃園地院依侮辱公務員罪判處拘役15日，得易科罰金1.5萬元，緩刑2年，全案仍可上訴。

判決書中提到，王翁當天騎車行經桃園市桃園區中山路與永樂街口，可能是因為清晨人車較少，他無視號誌燈違規左轉，結果一轉過去就被楊姓警員抓包，不滿的情緒瞬間爆發，竟然當場大罵警員「X你娘XX」、「簽個XX啦簽」等髒話，反而被當成現行犯逮捕。

王翁進了警局才意識到自己犯錯，全程皆坦承犯行、乖乖配合調查。桃園地院簡易庭認為，他只是因為不滿警員攔檢稽查，就用粗俗的詞彙貶損其人格，相當於是挑戰公權力、藐視國家法秩序的規範，不僅危害公務員個人的名譽、尊嚴以及公務之執行，也對公務員依法執行職務之威信、尊嚴造成相當程度的負面影響，所為應予非難。

不過，簡易庭考量到王翁沒有任何犯罪前科，也當庭向警員道歉並獲得諒解，可見尚有悔意，相信他經過這次教訓已知警惕，不會再犯，最後依侮辱公務員罪判處拘役15日，得易科罰金1.5萬元，緩刑2年，全案仍可上訴。