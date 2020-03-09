離譜男客運上噴司機口水嚇壞旅客！過站強要下車被拒　網怒：有病毒可麻煩了

▲▼一名中年男子在公車出礁溪轉運站時，強要下車被拒怒嗆司機，並在下一站下車前朝司機吐口水（上圖）後離去。（圖／擷取自《爆廢公社》，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

一名中年男子，8日在公車出礁溪轉運站時，竟強要下車被拒後怒嗆司機，沒想到在下一站下車前，朝司機吐口水後快速下車離去，男子行勁被PO網，網罵罵聲連連：「人模狗樣」、「吐口水真的差勁」、「這口水有病毒那可麻煩了」、「大家一起捐口水給老北北」等。

國光客運表示，中年男子搭的是頭城開往南方澳的宜蘭勁好行紅1線，離站須至下一站才能讓乘客下車，司機作法是對的。另將在9日了解事發經過，給司機一個公道。

沈姓網友所PO的8日上午11時許車內影片中，一名中年男子，不滿司機未開客運後門讓他下車，大聲說：「讓我下吧！」由於車輛已離開月台就不能下，司機回答為了乘客安全，礁溪轉運站只會開前門，而且車已經離開月台了，不能下車。

中年男子爆怒說「你怎麼搞的，你這個人，你的服務態度這樣子的啊？」、「你哪裡不舒服你啊？」、「你心情不好不要上班，請假嘛！」「你很神經病耶！」，男子並罵司機：「這人很九怪耶！」。

乘客們勸說：「沒有站牌不能下車」，要男子等下一站再下車，沒想客運到下一站，男子下車前，回頭朝司機吐了口水後離去。

男子離譜行為引起網友罵聲連連：「人模人樣的，提告吧！是人模狗樣，司機先生真的辛苦了...」、「吐口水真的差勁」、「這口水有病毒那可麻煩了」、「大家一起捐口水給老北北」、「人肉搜索 讓他出來道歉

這應該可以告了~光是罵人家神經病就可以告了 吐口水，這種行為太可怕未到站給你下車，司機要被罰」等。

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