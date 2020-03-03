和老爸吵架飆三字經遷怒警察　機車行老闆掰：我是在罵空氣

記者黃翊婷／台北報導

機車行蔡姓老闆去年6月21日晚上9時許打烊後，與父親發生口角，接著又對前來處理的謝姓警員飆罵「X你娘」，反而害自己吃上妨害公務的官司。雖然他聲稱當時是在罵空氣，但台北地院法官不採信，日前依侮辱公務員罪判處拘役20日，得易科罰金2萬元。

▲蔡男是機車行老闆。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

判決書中提到，蔡男當天打烊後與父親發生激烈爭執，附近熱心民眾幫忙打電話報警，台北市萬華警分局龍山派出所謝姓警員獲報前往處理，抵達現場時看到機車行的鐵捲門呈現半開的狀態，徵得同意才進入屋內了解情況。

然而，蔡男因為不滿謝員盤查身分，明知對方是正在執行公務的警員，仍當場以台語飆罵三字經「X你娘」。挨告之後，他先是辯稱自己當時是在罵空氣，而且那句三字經是口頭禪，「那是室內空間，我也可以說是在罵我爸」，後來又改口說是對著店外罵，並非故意針對警員。

▲台北地院。（圖／ETtoday資料照）

台北地院法官調閱警員的密錄器錄影檔案，發現謝員多次詢問身分證字號，蔡男卻故意不配合、含糊交代，雙方因此起口角，接著蔡男突然轉身，並以不小的音量罵出三字經；由於這句髒話是緊接在兩人激烈口角之後，可見應該是他不滿警員的行為才會脫口而出。

法官接著表示，蔡男挨告後辯詞反覆，一下子說是在罵空氣，一下又說是口頭禪，出庭時又說是在罵父親，可見上述說法只是臨訟的卸責飾詞，不足採信，最後依侮辱公務員罪判處拘役20日，得易科罰金2萬元，全案仍可上訴。