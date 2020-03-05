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就是不想出庭「我認罪快判一判」　他獲判無罪...罵法官5字經又被起訴

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▲▼法庭,法官,法槌（圖／取自免費圖庫CC0）

▲黃男擔心服刑中出庭會影響假釋，竟辱罵法官5字經，結果又被起訴，得繼續被借提出庭。（示意圖／取自免費圖庫CC0）

記者劉昌松／台北報導

因毒品案入獄的黃姓男子，去年捲入詐騙案被法院借提出庭，竟然因為擔心影響假釋分數，在庭上大吼大叫「不願再來開庭，要好好關」，「我認罪快判一判」，結果法官查明黃男詐欺罪嫌不足，判他無罪，但他因為辱罵法官5字經，5日又被台北地檢署依侮辱公務員罪嫌起訴，未來還是得出庭。

據了解，黃男因為毒品、詐欺等案被判刑定讞，2019年才被緝捕入獄，又因涉嫌把門號轉讓給詐欺集團使用，被法院借提出庭，黃男不知為何，堅信被借提離監，會影響服刑處遇分數，拖延假釋機會，10月間首次開庭就要求認罪，「快判一判」。

▲▼法官，司法，法槌，法律。（圖／pixabay）

▲法官堅持查明真相後還給黃男清白，另外移送黃男在法庭上公然侮辱罪嫌。（示意圖／pixabay）

法官為了查明真相，11月25日再次提訊他出庭，偏偏關鍵證人沒到，勢必要再開第3次庭，黃男竟痛罵法官5字經，「我要好好關，就是不要來開庭，如果我再來我會一直亂，我要認罪，我就要結案」。

但是法官仔細查明全案，在12月判決指出，黃男只是把無法再使用的易付卡還給人家，不知道又被轉手給詐欺集團，因此判黃男無罪，另外依侮辱公務員罪嫌移送黃男，黃男這次被借提到台北地檢署出庭時，態度大轉彎，坦承因為情緒控管不佳，口出穢言，檢察官將他提起公訴，未來黃男還是得繼續被借提出庭了。

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