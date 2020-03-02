「飯店大亨」違停遭取締罵警「王八蛋」　2子女到場救父再爆衝突

記者陳以昇／新北報導

知名「飯店大亨」焦治國1日晚間在三峽區開車違規行駛在人行道上，遭到民眾檢舉，轄區警員前往處理開單，焦男不服脫口辱罵警員「王八蛋」、「禍害」，他的兒女得知趕到現場，也與警方發生拉扯衝突，隨後被壓制逮捕，3人被依妨害公務罪送辦。

▲飯店大亨焦治國違規行駛人行道，不滿被取締辱罵警員「王八蛋」 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

警方表示，1日晚間6時許，新北市三峽區有民眾檢舉一部紅色凌志小客車，違規行駛在三峽學勤路與大德街口的人行道上，嚴重影響行人，警方獲報到場進行舉發開單，此舉引發車主焦治國不滿，與警員發生口角，脫口而出辱罵「王八蛋」、「禍害」等語，警員立刻呼叫警力支援。

沒多久近10名支援警力到場，此時焦男的2名子女得知後也到現場關心，不但沒讓事件緩和，竟也與警方發生口角、肢體衝突，警方隨即將3人壓制在地，並帶回派出所偵訊，訊後依妨害公務罪將3人移送偵辦。

據了解，焦治國有「飯店大亨」之稱，以法拍屋起家，曾在台北市中山區、萬華區擁有多家飯店，身價上億，但經營的飯店多次涉及應召女子性交易，被依妨害風化罪判刑3年6個月，還爆出花260萬元找街友頂包，是名爭議性的人物。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼飯店大亨焦治國2子女到場，也與警拉扯，3人妨害公務送辦。（圖／記者陳以昇翻攝）